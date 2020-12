Søren Tullesen har masser af scrapbøger, hvor han gemmer avisudkllip og annoncer. Han har stadig artiklen om dengang Shubidua måtte overnatte i Gørlevhallen på gymnastikmadrasser. Det var i 1999, da stormen Adam ramte Danmark med fuld kraft. Foto: Charlotte Koefoed

Den julefrokost, hvor det, næsten, gik helt galt

Søren Tullesen husker med gru tilbage på den decembernat, stormen Adam ramte Danmark. Det var fredag den 3. december.

Ugebladet Vestsjælland - 10. december 2020 kl. 07:44 Kontakt redaktionen

Netop denne fredag aften havde Søren Tullesen Skipperkroen fuld af julefrokostgæster, der havde booket sig ind til en rigtig hyggelig aften med kroens lækre mad, julemusik og masser af hygge. Men som aftenen skred frem, tog stormen til og flere af gæsterne tog hjem, før det for alvor satte ind med væltede træer og flyvende tagsten.

Det gik hverken bedre eller værre, end at vejen ud til Skipperkroen i løbet af aftenen blev spærret af væltede træer og det betød, at omkring 100 af julefrokostgæsterne, samt personalet, strandede på Skipperkroen for natten.

- Personalet måtte indlogere gæsterne alle steder, folk måtte sove flere sammen på værelserne og alle vores ferielejligheder og gæstehuse var fuldt belagt, men vi havde faktisk ikke senge nok, så nogle overnattede på gulvet i restauranten med duge som dyner, fortæller Søren Tullesen, mens han bladrer i sin scrapbog for at finde artikler om den decemberaften, hvor rigtig meget gik galt.

Vandet steg For eksempel steg vandet i havnen så meget, at alle pumperne i Skipperkroen blev ødelagt og vandet i toiletterne var lige ved at løbe over. Det kunne man ikke nå at fikse til dagen efter, derfor måtte de gæster, der havde bestilt julefrokost til om lørdagen, i huj og hast flyttes til Gørlevhallen.

Shubberne sov i klublokalet Samme fredag var der stor fest i Gørlevhallen. Shubidua spillede til julebal og i hallen var 500 julegæster nået frem. Egentlig var der solgt 1100 billetter, men 600 af gæsterne nåede aldrig frem.

I et interview i Sjællandske fra 2009 fortæller Michael Bundesen om den frygtelige aften: - Det er en koncert og en aften, du aldrig nogensinde glemmer. Aldrig. Og den dag i dag, når vi taler om Gørlev og den dato, priser vi os lykkelige over, at vi ikke fulgte den første indskydelse: At aflyse. Så havde vi sendt flere end 500 mennesker hjem - og ud i et vanvittigt uvejr, hvor træer omkring hallen og store tagplader føg om ørerne på folk. Under koncerten kunne vi høre både bulder og brag. Jeg husker, at Gørlev-Hallens personale og koncertarrangør Søren Tullesen, under disse meget vanskelige omstændigheder, egentlig havde ret godt styr på situationen. Vi gik ind i cafeteria, hvorfra vi kunne se både de omtalte flyvske tagplader, men også andre flyvende objekter, der anrettede skader på p-pladsens mange køretøjer. Da telefonforbindelserne var afbrudt rigtig mange steder, var det også nærmest umuligt at komme i kontakt med familierne. I stedet blev vi indlogeret i hallen og fik anvist et antal klassiske gymnastikmåtter som liggeunderlag. Du ved, af den slags, der bare lugter langt væk af sure tæer! Der sov vi så, fortalte Michael Bundesen til journalist Bjarne Robdrup.

Det glemmer jeg aldrig For Søren Tullesen var det bestemt også en aften og nat han aldrig glemmer. Der skete gudskelov ikke så stor skade på hverken Skipperkroen eller Gørlevhallen, der mistede et par tagplader.

- De fleste gæster i Gørlevhallen var lokale, der alle kom sikkert hjem, men det kunne have gået helt galt, fortæller Søren Tullesen.

Han har ikke før eller siden oplevet noget lignende, men i år er julen og den december, der plejer at være fuld af gæster både på Skipperkroen, og Gørlevhallen, helt anderledes end ellers.

- Vi plejer at have julefrokoster både her på Skipperkroen og i hallen, men i år har de fleste aflyst. Vi har kun ganske få selskaber, der har booket, men til gengæld har vi masser af mad ud af huset. Og vi har på grund af Covid-19 sænket vores minimumsantal til fire personer, ligesom vi anretter alle vores juleplatter portionsvis, forklarer Søren Tullen. Han sukker lidt.

- Det er svært at se, hvordan alt det her ender, men jeg glæder mig til, vi igen kan holde baller, fester og julefrokoster, som vi plejer.