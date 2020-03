Mette Larsen, Sparekassen Sjællandske-Fyn, kommer i forbindelse med Pengeuge på besøg på Holbergskolen i uge 11. PR foto

De unge skal vide mere om penge

I et samarbejde mellem Finans Danmark, Danmarks Matematiklærerforening og adskillige medarbejdere fra landets banker afvikles Pengeugen for 7. år i træk, som sætter fokus på unge og økonomi. Alt for mange unge lærer nemlig ikke, hvordan man håndterer sin økonomi.

Pengeuge 2020 løber af stablen den 9. til 13. marts og har til formål at højne børn og unges finansielle forståelse gennem undervisning i matematik i grundskolens ældste klasser. Tusindvis af elever sidder klar til at tage imod og lære mere om økonomi og digital sikkerhed. I år slår årets Pengeuge rekord med 762 tilmeldte skoleklasser landet over.

Pengeuge besøger skole i Dianalund

I Dianalund får Holbergskolen besøg af Mette Larsen, som til daglig arbejder med almindelige menneskers privatøkonomi i Sparekassen Sjælland-Fyns Sorø/Dianalund-afdeling. Mette vil hjælpe med at ruste de unge til at håndtere deres hverdagsøkonomi med bl.a. gode råd om, hvordan man færdes mere sikkert på nettet, og hun håber på, at undervisningen vil give de unge blod på tanden, så de fremover tør tale åbent med deres familie og venner om økonomi.

- I Sparekassen Sjælland-Fyn støtter vi aktivt op om pengeugen, fordi vi synes, det er vigtigt at hjælpe de unge godt på vej ind i voksenlivet med viden og tommelfingerregler om privatøkonomi. Jeg glæder mig meget til at komme ud og møde eleverne, og det er vigtigt for os, at der ikke er løftede pegefingre eller pinlige spørgsmål. Forhåbentlig kan vi give eleverne en sund interesse for deres egen økonomi, så de kan få nogle gode vaner allerede nu, slutter Mette Larsen.