Se billedserie Hveranden torsdag er der strikkeklub i konfirmandstuen i Sæby Præstegård. Her strikkes og hækles der på livet løs. Ind af døren kommer næstformanden i menighedsrådet, Lissen Ekkelund

De strikker for tredje år i præstegården

10. december 2020

I slutningen af oktober afleveres en ordentlig stak varme tæpper, huer, sokker, halsedisser, halstørklæder og handsker til Kirkens Korshærs Varmestuen i Slagelse. De mange lune ting har omkring 15 strikke- og hækleglade damer i Sæby fremstillet over året og det er nu tredje sæson, damerne er i gang.

- Det begyndte da konfirmandstuen var blevet renoveret og udvidet. Vi fik samlet nogle damer og så har vi nørklet hver anden torsdag lige siden, fortæller Lissen Ekkelund, der er næstformand i Sæby Menighedsråd og selv ivrig nørkler.

De varme tæpper, huer , halstørklæder med mere, som man donere til varmestuen, bliver taget imod med kyshånd af såvel personalet, som brugere.

Anne Kruse er i gang med at hækle lapper, der siden skal blive til et stort varmt tæppe.

- Personalet anvender vores ting som julegaver til de hjemløse, og det er vi jo rigtig glade for. Det giver god mening at hjælpe andre, sige Anna Kruse, er indtil årsskiftet er medlem af menighedsrådet, men er trådt ud ved menighedsvalget i efteråret.

Og netop ideen med at gøre noget for andre betyder noget. For selv om man hygger sig , snakker, drikke kaffe og vender verdenssituationen, så er meningen med de fremstillede ting, at de skal glæde andre.

- Jeg laver små trøstebamser til tandplejen i Kalundborg, som de mindste børn får, hvis de er kede af det og har haft det svært med tandlægen. Det er skønt, når vi får tilbagemeldinger om, at børnene virkelige er blevet glade for de små bamser, fortæller Ena Rocatis.

Dåbsservietter Ud over at strikke til velgørenhed, strikker damerne også forskellige ting til kirkerne i Sæby og Hallenslev. For eksempel julepynt til kirkernes juletræer og påskepynt. Men især de fine dåbsservietter er populære.

- Når er barn bliver dømt, bruger præsten den lille dåbsklud, som vi strikker i økologisk bomuld, til at tørre vandet væk og så får forældrene dåbsservietten med hjem. Det er de utrolig glade for, fortæller Lissen Ekkelund.

Lissen Ekkelund strikker blandt andet de fine dåbsklude, som forældrene får, når deres barn bliver døbt.

Til konfirmanderne er der blevet strikket bogmærker, som de får i gave, så der er mange gode tiltag fra strikkedamerne.

Præsten læser historier Når damerne mødes hver anden torsdag, er der også et par mænd iblandt. De plejer at sætte sig ind ved siden af og spille kort, men en hyppig gæst på nørkleaftnerne er sognepræsten, som bor i præstegården lige ved siden af.

Mogens Bennedsgaard Hagen kigger simpelthen forbi med en god bog og læser højt, en gestus, som der sættes meget pris på.

- Ja, det er virkelig hyggeligt, vi får nogle gode historier, siger Pia Sørensen, der har boet i byen siden 1985.

De nye kommer med Hun havde ikke strikket i mange år, men det er ikke nødvendigt at være god til at strikke eller hækle, man lærer det undervejs.

Charlotte Jakobsen, der har boet i Sæby siden 2004 og er en af de yngre medlemmer af strikkedamerne, har lært at hækle og er i gang med et stort tæppe.

Denne lille trøstebamse har fået nissehue på. de små bamser kommer til den kommunale tandpleje i Kalundborg.

- Jeg lavede håndarbejde i skolen, men havde ikke lavet noget i flere år, så det var fint at komme med og få lidt hjælp, siger hun.

En af de kvinder, der næsten lige er flyttet til byen, er Heidi Fog og hun har boet i Sæby i to år. For hende har strikkeklubben været indgangen til byen og et netværk.

- Jeg havde mødt Lissen til en høstgudstjeneste og der fortalte hun om strikkedamerne, og fik mig hevet med, siger Heidi Fog.

Ena Rocatis har samme oplevelse. Man får nye venner og bekendte og føler sig hjemme, selv om man ikke er fra egnen.

En af dem, der har boet i byen i mange og også glædes over strikkeriet, er Ingrid Nielsen, der i sin tid var købmandsfrue i Sæby, men nu bor i Høng. Også Gitte Tommerup nyder, at der er nørkletræf, selv om hun og de andre også tager håndarbejdet med hjem, så er det alligevel hyggeligere at være sammen.

Mange aktiviteter Menighedsrådet i Sæby-Hallenslev har selvfølgelig mange andre aktiviteter. Der er foredrag, koncerter, møder og fællesspisninger og byens borgere møder op til arrangementerne og nyder fællesskabet.

I år er alting ramt af corona og derfor sat i bero, men alle glæder sig til man igen kan mødes under lidt friere former og for eksempel få gang i de populære fællesspisninger. Men indtil da er der under alle omstændigheder gang i strikkepindene.