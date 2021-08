Karin Bergdahl er arkitekt og har arbejdet meget med bymiljøer overalt i Danmark. Oprindeligt kommer hun fra Gørlev. Hun er ked af den udvikling, der er i byen. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: De samme problemer som for 30 år siden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De samme problemer som for 30 år siden

Ugebladet Vestsjælland - 26. august 2021 kl. 10:52 Kontakt redaktionen

For 30 år siden blev der i det, der hed Gørlev Avis, debatteret livligt om by-ud- eller afviklingen i Gørlev. Dengang inviterede redaktør Arne Astrup Karin Bergdahl, der er bysbarn fra Gørlev, men også arkitekt med stor erfaring indenfor bymiljøer, til at skrive en artikel til avisen.

Der pegede Karin Bergdahl blandt andet på det faktum, at jo flere boliger, der er i Gørlev, des værre står det til med bymiljøet.

- Allerede dengang havde jeg fokus på, at man skulle sørge for åndehuller, grønne pladser, bænke og samlingssteder og jeg kunne konkludere, at jo tættere byen blev rent boligmæssigt, desmere blev bymidten splittet rent handelsmæssigt. Så da jeg læste, at Rema 1000 skulle flytte ud af centrum og ud til rundkørslen, måtte jeg lige have lidt luft, griner Karin Bergdahl.

Hun har boet mange år i København, men har sommerhus i området.

Fint for bilister og vækst, skidt for miljøet

En af de ting, der skete allerede i 1990´erne i Gørlev var, at når en butik lukkede, blev lokalplanen lavet om, og der kom boliger i stedet for. Dét, Karin Bergdahl savner, både dengang og nu, er en politisk vilje og holdning til at udvikle bymiljøer, hvor borgerne trives.

- Det er som om vores kommunalpolitikere ikke er interesserede i, hvordan man opbygger og skaber trivsel i de små byer. Bytorvet er fantastisk, når der er torvedage, men ellers bruger man det jo ikke til noget. Og specielt kønt er det jo ikke. Det bliver godt med en ny legeplads, men når man tillader dagligvarebutikkerne at flytte ud af bymidten, er der kun godt for bilisterne og væksten, men ikke for borgerne. De naturlige samlingssteder bliver færre og færre og det er trist, siger Karin Bergdahl.

Hun mener kommunalpolitikerne burde skele til de muligheder, de har for at skabe mødesteder i byerne, i stedet for at gå efter profit og lade pengene bestemme.

- Det er en trist udvikling. Jeg har lidt opgivet håbet for Gørlev, for den udvikling, der er i gang lige nu, gavner i hvert fald ikke bymidten. Hverken handelsmæssigt eller arkitektonisk er der sker noget godt for byen, butikkerne lukker og i stedet for at tænke i trivsel, blåstempler man lokalplaner, der trækker livet ud af byerne. Nøjagtig det samme er ved at ske i Høng, hvor Netto også kommer til at ligge ved landevejen, slutter Karin Bergdahl.

Nogle af hendes forslag, som er 30 år gamle, lyder: Anlæg et mindre torv foran biblioteket og lad det blive en slags kulturtorv, læg en samlet plan for hele Ahlgade, få butikker tilbage, sæt bænke op, så der er pusterum for de ældre og de unge, plant træer, der trækker gadeforløbet op og byg mindre boliger for både ældre og familier, så der bliver mere liv i byen.