Lisbeth Larsen ledte efter andre med fibromyalgi, som havde lyst til at dele erfaringer. De mødtes for første gang i sidste uge på Cafe Tid i Stenlille. Foto: Charlotte Koefoed

De mødes i Cafe Tid

En gruppe mennesker, der lider af fibromyalgi, fandt forlenden sammen på initiativ af Lisbeth Larsen fra Stenlille, der havde søgt efter interesserede til en kontaktgruppe/mødegruppe via facebook. Flere interesserede havde henvendt sig, og de mødtes på den nye Cafe Tid i Stenlille, hvor man blev enige om at mødes med jævne mellemrum.

Cafe Tids ejer, Lone Krause stiller gerne sine lokaler til rådighed for grupper, der kunne have interesse i at mødes, blot man køber forplejning i cafeen.