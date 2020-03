Overalt i Dianalund Centret hænger der sedler på dørene om, at butikken er lukket, men man kan henvende sig, hvis der er noget, man vil spørge om. Foto: Charlotte Koefoed

De kører gerne ud med varer

Selv om stort set alt er lukket og slukket i Dianalund Centret, er der alligevel aktivitet i butikkerne. Frøken Finesse, Gelinde, Skoringen og andre butikker tilbyder nemlig at køre ud med varer, eller hjælpe folk, hvis de har et behov for en vare, det være sig tøj, sko eller andre ting.