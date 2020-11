De har løbet 80.000 kr. hjem - og de er ikke færdige endnu

Over 150 erhvervsfolk har landet over doneret en time af deres tid til at indsamle donationer til Dansk Folkehjælps Julehjælp fordelt på 14 lokale erhverspaneler og to nationale erhverspaneler. I 2019 samlede erhvervspanelerne mere end 11. millioner kr. ind på blot en time - og bidrog dermed med over 75 procent at det totale indsamlede beløb til Dansk Folkehjælps Julehjælp 2019. Det medførte at Dansk Folkehjælp kunne uddele Julehjælp til hele 11.400 fattige familier med børn i Danmark.