Det er her, på Lersøparken 2, den nye hjertestarter hænger. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: De gik sig til en hjertestarter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

De gik sig til en hjertestarter

Ugebladet Vestsjælland - 03. august 2021 kl. 16:52 Kontakt redaktionen

For et par måneder siden gik Jesper Lodall gang med at skaffe en hjertestarter til byen via Hjerteforeningen.

De har et koncept, hvor man kan samle ind på to måder. Den ene er ren digital og her samler man ind via digitale kanaler, men man kan også stemme dørklokker og det gjorde omkring 10 friske folk i Ruds Vedby.

- Det foregik sådan, at folk betalte via et hjerte, man kunne scanne eller via mobile Pay, så vi rent coronamæssigt var helt på den sikre side, fortæller Jesper Lodall.

Det lykkedes at samle de 25.000 kroner ind, som en hjertestarter koster og den kom forleden op og hænge ved Lersøparken 2 i Ruds Vedby.