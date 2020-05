Se billedserie Solveig Busk kom med i De Frivillige for syv år siden. For hende giver det frivillige arbejde mening og hun nyder samværet med de ældre. Hun kom med på opfordring fra datteren, der arbejdede på Odinscentret. Foto: Charlotte Koefoed

De Frivillige arbejder for ældre

Ugebladet Vestsjælland - 22. maj 2020 kl. 14:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sådan ser det også ud i Høng, hvor De Frivillige i omkring 17-18 år har arrangeret syng-med-arrangementer og underholdning for de ældre på Høng Plejecenter og for hjemmeboende pensionister.

- I starten havde vi også arrangementer på Odincentret, men vi er nu på Høng Ældrecenter, fortæller Solveig Busk, der har været med hos De Frivillige de seneste syv år.

Sammen med Karen Støve, Henrik Mandrup, Doris Pedersen, Erik Poulsen, Inge Jensen og Ingrid Jensen, udgør hun de syv medlemmer, der hver måned påtager sig at arrangere og afvikle et tirsdagstræf med syng-med og en søndagscafé med underholdning udefra. Formålet er at skabe lidt mere liv og glæde for de ældre.

Der kommer omkring 50-60 mennesker til arrangementerne, og det er De Frivillige meget tilfredse med.

- Det er rigtig fint. Vi hygger os meget, og deltagerne nyder det. På Høng Ældrecentret er man også meget glade for det arbejde, De Frivillige gør, siger Solveig Busk.

I december 2018 var kommunaldirektør i

Kalundborg Kommune, Jan Lysgaard Thomsen,

i praktik hos De Frivillige, hvor han var med

til at afvikle et syng-med arrangement og

høre om De Frivilliges arbejde.

Foto: Charlotte Koefoed



Lige nu har der dog lukket helt ned for aktiviteterne i flere uger, men De Frivillige har været forbi de to plejecentre i Høng, for at afleverer en bunke gaver, som personalet kan arrangere et spil eller en konkurrence med, indtil det igen bliver muligt med besøg og arrangementer.

- Vi plejer ind imellem at holde et bankospil, men vi kan jo ikke kommer på plejecentret lige nu på grund af corona, så i stedet for har vi doneret gaverne, både til Høng Ældrecenter og til Odincentret og personalet tager sig af det resterende, forklarer Solveig Busk.

To fra De Frivillige tilbyder desuden af ledsage ældre til læge eller sygehus, og en gang om året tager man på bustur ud i det blå. Sidste år gik turen, med 40 deltagere, til Veddinge Bakker i Odsherred.

Kalundborg Kommune støtter med paragraf 18 midler, og genbrugsbutikken Optimisten i Høng har også doneret penge til De Frivilliges arbejde.

- Hvordan jeg kom med? Min datter arbejdede på Odinscentret på et tidspunkt, og da jeg lige var gået på efterløn, mente hun det var noget for mig at blive frivillig hos De Frivillige. Det blev jeg så og er meget glad for det. Jeg synes, det er hyggeligt at snakke med de ældre. De er så glade for de ting, vi laver, slutter Solveig Busk.