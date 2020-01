Der er Dansk Slager Parade i Gørlevhallen onsdag den 5. februar. Billetter kan købes allerede nu.

Dansk Slager Parade kommer til Gørlev i februar

Ugebladet Vestsjælland - 03. januar 2020

Hvem er med? Det er ofte det første folk spørger om, når Dansk Slager Parade proklamere. Og selv om det er 22. år i rap, at paraden tager på tur rundt til 20 byer fordelt over hele landet, er det lykkedes for koncertarrangør Stig Ulrichsen at kunne præsentere to helt nye navne i slagerparade-sammenhæng.

Begge er i sig selv eventyr, og den ene synger endda om det. Anders Tind, forsanger i gruppen »Fenders« fik i midt-firserne hele Danmark til at være »Vild med eventyr«. Det har han været lige siden, og eventyret har nu bragt ham med på det team, der udgør Dansk Slager Parade 2020.

Musikkens veje er ofte uransagelige: Hvad har en polsk elitetrombonist at gøre på plakaten?

Her er det så igen eventyrets magi og det startede for Anna Noviks vedkomne, da hun som ganske ung var i København, hvor hun forelskede sig i Tivoligarden. Hun valgte trombonen som sin livsledsager og udstyret med den og en god sangstemme har hun underholdt et utal af danske gæster på hotellerne i Stettin.

Dette gav hende både indblik, forståelse og kærlighed til den danske populærmusik. Og det bliver et par super danske evergreens hun trakterer publikum med på turneen.

Lise, Dario og Dorthe er også med

Det er ikke kun for Anders Tind, at 80enes grand prix scene blev det store gennembrud. Der var også her norske Lise Haavik fandt vej til danskernes hjerter. Hun mestrede flere gode grand prix hits, men det er ikke løgn, at »Du er fuld af løgn« er hendes største.

Lise har gjort sig bemærket i mange musikalske sammenhænge, men det er pop og slagermusikken, der er hendes fundament og hendes rødder.

Dansk Slager Parade 2020's konge og dronning kan også takke melodigrandprixet for deres gennembrud. Dario Campeotto blev verdensberømt i hele Danmark, da han i 1961 væltede Fredericia Teater ved at indtage en suveræn 1. plads med »Angelique« og hun sidder selvfølge også med til bords til koncerterne, sammen med andre af Darios store evergreen-følgesvende. Havde det ikke været for grandprixet i Berlin i 1968, så havde vi aldrig oplevet Dorthe Kollos beretning om Peter fra Skanderborg, for så havde Thøger Olesen ikke haft »Wärst du doch im Düsseldorf geblieben« som model til »Gid du var i Skanderborg« og »En sød student fra Holstebro« havde nok heller ikke set projektørlyset på de store scener i mere end et halvt århundrede. Paradens musikalske bolværk er traditionen tro Klaus og Servants, der udover at bakke alle solisterne op også trakterer med nogle af deres egne hits. Hele eventyret bindes sammen og præsenteres med glimt i øjet og højt slagerhumør af Karin Strand-Holm, som vi kender hende fra TV.

Billetterne til Dansk Slager Parades besøg i Gørlev kan fås i Gørlev Legetøj, Skipperkroen og hos Tikko.dk.