Daniel skiftede postjakken ud med et svendebrev

- De sidste år var i Slagelse, hvor fabrikken lå til den lukkede. Jeg startede, i Næstved, sammen med en anden et firma, hvor vi netop servicerede og solgte reservedele til gamle VP maskiner. De står over hele landet, ja over hele verden. Vi lukkede ned for et par år siden og jeg fandt lokalerne her på Helenevej og startede for mig selv, med samme koncept som i Næstved. Og det er en helt fornuftig forretning. Jeg har rejst i mange lande for at servicere maskiner og jeg kan snildt dele værkstedet her med Daniel, fortæller Hans Erik Hassø.