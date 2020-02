Henriette Fosgerau, formand for DUR, Dianalund Udviklingsråd, er klar nye tiltag, som man kan høre mere om på generalforsamlingen tirsdag den 10. marts. Foto: Charlotte Koefoed

DUR klar med nye ideer

Ugebladet Vestsjælland - 14. februar 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DUR, Dianalund Udviklingsråd, holder generalforsamling tirsdag den 10. marts i Borgerhuset i Dianalund. Generalforsamlingen byder på de gængse punkter fra dagsordenen, og det betyder også valg til bestyrelsen. Der er fire medlemmer, der ønsker at stoppe, hvorfor man søger nye folk til at besætte deres poster, ligesom der også skal finden en kasserer, en post som er ny i DUR- regi.

- Jeg håber der er nogle friske folk, der har lyst til at være med i det arbejde, vi laver i DUR, et arbejde, som hele byen nyder godt af, siger Henriette Fosgerau, som er formand for DUR.

Nye ideer på tegnebrættet På generalforsamlingen kan man også høre om nogle nye tiltag, som er ved at blive sat i søen.

- Vi arbejdet med at etablerer et madfællesskab, hvor vi spiser sammen, en herreklub for enlige mænd, der mangler nogen af snakke med og lave forskellige aktiviteter med, og så har vi fokus på julebelysningen. Både til herreklubben og til julebelysningen kunne det være rart at få fat i nogle mennesker, der har erfaring og viden inden for området, siger Henriette Fosgerau.

Desuden er man i fuld gang med at starte en årskalender på DUR´s hjemmeside, Dianalund.dk, hvor alle, der har et offentligt arrangement, kan lægge aktiviteten ind, så man kan skabe et samlet overblik over alle de aktiviteter, der er i Dianalund. Generalforsamlingen begynder klokken 19 og alle er velkomne.