DUR: Vi mangler et medlem til bestyrelsen

DUR har forskellige undergrupper, der arbejder med hver deres område. En gruppe står blandt andet for står blandt andet for grundlovsdagen i Dianalund, som mange mennekser bakker op om. Nu søger DUR et par frivillige, der vil være med til at viderføre det gode arbejde. Billedet er fra sidste års grundlovsdag. Foto: Charlotte Koefoed

Dianalund Udviklingsråd nåede lige netop at holde generalforsamling, inden corona lukkede Danmark ned og satte en stopper for mødeaktiviteterne

Men på generalforsamlingen blev der valgt to nye medlemmer, nemlig Annika Egeskov som repræsentant for erhverv og detail og Bo Depner som institutionsmedlem. Desværre var der på generalforsamlingen ingen der stillede op til de to ledige pladser til borgermedlemmer.

- Vi har efterfølgende fået tilsagn fra en borger som ønsker at stille op, og mangler derfor som minimum et borgermedlem mere. Derudover ønsker vi selvfølgelig, at der også kunne vælges en eller to suppleanter, fortæller formand for DUR, Henriette Fosgerau.

Endvidere ønsker kassereren at gå på pension og derfor søges der også en til denne post. Kassereren er som udgangspunkt ikke en del af bestyrelsen, men styrer regnskabet og aflægger disse på bestyrelsesmøderne.

Ekstraordinær generalforsamling

På den ordinære generalforsamling blev man eninge om at ændre to vedtægter, så de passer bedre til de aktuelle forhold og det kræver, at man holder en ekstraordinær generalforsamling. Datoen for den er endnu ikke fundet, men bestyrelsen er ved at kigge på, hvornår det er muligt at afholde den ekstraordinære generalforsamling. Det bliver en dag i juni, men den er endnu ikke fastlagt.

De to vedtægtsændringer drejer sig om punkt 5.8: »Udviklingsrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue. Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen form for hæftelse«udgår af vedtægterne.

Punkt 6.1 ændres fra »Ændring af nærværende vedtægter kræver at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede skal bestyrelsen såfremt 2/3 af de fremmødte har stemt for forslaget, indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Dette kan tidligst afholdes 5 uger efter. Ændringerne vedtages ved simpelt stemmeflertal på den ekstraordinære generalforsamling. Vedtægtsændringen træder straks i kraft ved afslutning af generalforsamlingen, hvor den er vedtaget.« til denne ordlyd: »Vedtægtsændringer kræver at mindst 2/3 af foreningens tilstedeværende medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer herfor. I tilfælde af manglende vedtagelse kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Denne kan tidligst afholdes 5 uger efter den ordinære generalforsamling. På den ekstraordinære generalforsamling afgøres afstemningen ved simpelt stemmeflertal. Vedtægtsændringer træder i kraft ved afslutning af den generalforsamling, hvor den er vedtaget.«

- Begrundelsen for dette er for at gøre det nemmere for bestyrelsen i fremtiden at lave nye vedtægtsændringer. Vi forventer ikke at have 2/3 dele af medlemmerne til stede ved generalforsamlingerne, og ved denne ændring sikrer vi at beslutningen kan tages uden at der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, siger Henriette Fosgerau.