Se billedserie Den nye kultur- og bevægelsespark i Høng bliver centrum for begivenhederne slut april 2022.

DM i Skills bliver et scoop for Høng

Ugebladet Vestsjælland - 17. november 2020 kl. 12:50 Kontakt redaktionen

Høng Erhvervsforening havde kaldt til møde forleden aften på Kragerup Gods, hvor Skills Danmark kunne fortælle om de foreløbige planer for danmarksmesterskaberne i skills i Høngs nye Kultur- og Bevægelsespark i dagene den 28.-30. april 2022.

Formand John Anderberg bød velkommen, hvorefter projektleder for Skills Denmark Pia Hegner fortalte, hvad Høng kan forvente sig af DM i Skills.

Og hun forklarede blandt andet, at DM i Skills er meget mere end end en konkurrence:

- Vi vil gerne aflive mynter om, at man kun kan blive til noget, hvis man kommer på gymnasiet, og at det er kedeligt at være håndværker. Faktisk åbner erhvervsuddannelserne utroligt mange døre til spændende arbejdsliv og Skills vil gerne bidrage til en øget tilgang til erhvervsuddannelserne i Region Sjælland

Over 300 unge håndværkere fra 43 fag deltager, lyder meldingen på indtil nu.

DM i Skills er Danmarksmesterskaberne for de bedste unge lærlinge og elever på erhvervsuddannelserne, der konkurrerer i over 40 forskellige fag, eksempelvis bageri, frisør, vvs, SOSU og mange mange flere.

For at kvalificere sig til DM i Skills skal man vinde skolemesterskab på egen skole, senere regionskonkurrencen før der er kamp om pokalerne til DM i Skills, så det er dedikerede unge med mange træningstimer bag sig, der forberedt til fingerspidserne for at brillerer til DM i Skills.

Udover selve konkurrencen, inviterer Skills også skolebørn fra 4. - 8. klasse til »mærk og føl områder«, hvor man kan prøve kræfter med egne »skills« og måske møde den helt rette erhvervsuddannelse til start efter folkeskolen.

Høng bliver værts-by i 2022, og grus- og boldbanen ved Kultur- og Bevægelsesparken vil lægge grund til teltene, hvor konkurrencerne vil foregå - fordelt på 18.000 kvadratmeter telte, hvori der skal lægges gulv, skabes ventilation og etableres fødevaregodkendt vand, el, afløb og meget mere.

Udover de 320 deltagere deltagerne, vil Høng og omegn også blive gæstet af deltagernes nærmeste familie mv., og man forventer at der i ugen op til samt i konkurrenceweekenden vil komme op imod 50.000 besøgende igennem byen, hvoraf de 320 deltagere, dommere og nærmeste vil overnatte på Landbrugsskole, Gymnasium, Efterskole og i omkringliggende byer. Der bliver masser af liv i byen og egnen omkring, også i sommerhusområderne.

Det er i øvrigt tanken, hvis det bliver muligt, at holde flere små optakts-begivenheder i Høng i løbet af 2021, før startskuddet lyder i 2022. Disse møder vil være for alle interesserede borgere, som her vil kunne få mere information og svar på spørgsmål.