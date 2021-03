Se billedserie Det er i denne ejendom - i dag har den en helt anden facade - butikken skal ligge. På billedet her fra 1999 står Niels Eiland foran den virksomhed, som hans far, Kai Eiland, etablerede i 50erne, da Kai Eiland overtog Røhling og Christensens elforretning Foto: Camilla Bloch

DM i Skills: Uddannelsesbutik skal over et år vise vejen til håndværksfagene

Ugebladet Vestsjælland - 19. marts 2021 kl. 10:58 Kontakt redaktionen

Allerede i april i år - et år inden DM i Skills skal holdes i Høng - rykker Kalundborgegnens Erhvervsråd ind i Høng. Det sker med en særlig uddannelsesbutik, hvor alle interesserede kan få konkrete informationer om, hvilke uddannelssmuligheder der er ikke blot i Høng med i hele Kalundborg Kommune.

DM i Skills skal afvikles i april 2022 i og omkring den nye Kultur- og Bevægelsespark i Høng og området omkring. Og det bliver det hidtil største enkeltstående arrangement Høng nogensinde har oplevet: Der ventes omkring 50.000 gæster - tilskuere, familie, hjæpere og mange flere i de tre dage mesterskaberne afvikles.

I selve mesterskaberne deltager omkring 300 unge i 45 forskellige fag - og også de skal naturligvis »serviceres« med overnatning, mad, forplejning o.s.v.

Oplev en uddannelse

Uddannelsesbutikken planlægges indrettet i de lokaler hvor tidligere bl.a. Eiland Installation holdt til på hjørnet af Hovedgaden og Odinsvej.

Det er Kalundborgegnens Erhvervsråd samt en stribe uddannelsesinstitutioner, der står bag den kommende butik i Høng.

»Vi vil med butikken, have flere til at opdage, hvad man kan komme til at arbejde med af spændende ting i vores lokalområde, og samtidig skaber vi forhåbentlig mere liv i byen,« siger Morten Hass Augustsen, der er projektleder ved Kalundborgegnens Erhvervsråd til Ugebladet Vestsjælland.

Indtil nu har både Høng Skole, EUC Nordvestsjælland, ZBC Slagelse, Knowledge Hub Zealand, Høng Erhvervsforening og Bagger Låse og Alarm engageret sig i projektet med Skills butikken i Høng sammen med Kalundborgegnens Erhvervsråd.

Kalundborg vil og kan

I butikken vil man løbende have forskellige aktiviteter - og der vil være åbent alle eftermiddage på alle hverdage.

Grundideen er, at der er en ny aktivitet hver uge - eksempelvis en uge hvor tømreruddannelses er i fokus, den næste uge gælder det frisørfaget o.s.v. Butikken vil således også være et oplagt »udflugtsmål« for folkeskoleelever og andre, der leder efter den rigtige uddannelse.

Kalundborg Kommune har de senere år satset meget på udannelse, ikke mindst på biotekuddannelser, og tekniske uddannelser - men med DM i Skills er der en oplagt mulighed for at få sat forkus på de mange, mange håndværksfag, som næsten uden undtagelse »skriger« på flere elever og unge, der har lyst til at gå ind i fagene.

Fokus på uddannelse er også en markant del af Region Sjællands mål om, at mindst 25 procent af ungdomsårgangene vælger en ungdomsuddannelse i 2020, og minimum 30 procent i år 2030.

