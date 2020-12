Curt Hartvig- Clausen, Gørlev. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Curt Hartvig-Clausen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Curt Hartvig-Clausen

Ugebladet Vestsjælland - 09. december 2020 kl. 06:44 Kontakt redaktionen

Navn: Curt Hartvig-Clausen

Hvor er du præst: Gørlev-Svallerup-Bakkendrup pastorat

Hvad kan du bedst lide ved julen:

For mig begynder julen den 24. december om aftenen og slutter med Hellig Tre konger den 6. januar. Det jeg bedst kan lide vil juledagene er fornemmelsen af at tiden er sat på stand by og at det - nogen gange - giver én muligheden for til at være tæt på ens naturlige hjerterytme.

Hvad er dit bedste juleminde: Det er for mange år siden. Det år hvor min far døde - jeg må have været 17 - gik jeg alene i kirke juledag. Den afklarede ro og nærmest lysende glæde - jeg fandt der under en gudstjeneste, der var fremmedartet for mig (jeg gik ikke normalt i kirke på det tidspunkt) - gjorde et ufatteligt stort indtryk på mig - og i virkeligheden har jeg brugt en stor del af mit liv på at finde den samme ro og stemning igen.

Hvordan holder du jul i år: Jeg holder jul i Gørlev Præstegård, ikke i julelampens skær men i coronaens. Vi bliver ikke så mange som vi plejer - en halv snes stykker eksklusiv hunde, kat og burfugl.

Hvad spiser I juleaften: Alt for meget. Både i min og i min kones familier er der vegetarer, veganere og kødspisere. Jeg er selv altædende. Jeg spiser med glæde hvad der nu står på bordet - og helst lidt af det hele. Det kan efterhånden også ses på mig. Vi har ikke faste spisetraditioner juleaften. Jeg glæder mig uanset om der er flæskesteg, gås, and eller kalkun. Eller en grøntsags-gryde. I virkeligheden (men jeg tør ikke sige det højt for nogen) foretrækker jeg ludfisk - som er en gammel svensk julespise. De to år hvor jeg prøvede at introducere den som en ny festlig nordisk og anderledes tradition hos os - fik jeg lov til at spise den selv. Den var der ikke mange abonnenter på.

Jeg har i virkeligheden altid haft det svært med at sidde stille i lang tid. Og især omkring spiseborde. Så vi skal helst ikke sidde for længe. Der skal også være tid til at lege, danse om juletræet og løbe julen ind i hele huset - og det gælder både børn og voksne, at det er godt at få pulsen op.