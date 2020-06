Se billedserie Johanne Hessellulnd og Tammie Wardlab står bag Cafe Vilhelm på Reersø. Foto: Charlotte Koefoed

Corona hjalp Cafe Vilhelm på vej

Ugebladet Vestsjælland - 26. juni 2020 kl. 14:13 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den offentlige strand på Reersø har lige fået tilført mere sand og når man kigger ned af Vilhelmsvej, kan man skimte det blå hav.

Ren idyl.

På Vilhelmsvej 1 ligger en lang bygning og den købte parret Tammie Wardlab og Johannes Hesssellund for to år siden.

- Jeg kender en af de tidligere ejere og har har flere gange opfordret mig til at købe ejendommen. Vi kørte ud og så på den for et par år siden og blev med det samme forelsket i Reersø og de mange muligheder, der er i bygningen, forklarer Johannes Hessellund.

Men fra købet og til åbningen af Cafe Vilhelm i sidste uge, har der været lang vej.



Der er dejlig skygge under det store træ på gårdspladsen. Her kan man nyde is, kaffe, kolde drikke og lækker mad.



- Jeg handler gerne hurtigt, men Johannes skal altid lige tænke over det, griner Tammie Wardlab.

Men sandheden er, at parret ikke var i tvivl om, at de ville kunne skabe et godt koncept på Reersø, det var mere tidsplanen, de var tvivl om.

- Faktisk kom coronakrisen os til hjælp. Vi har begge arbejde ved siden af, så da landet lukkede ned og vi var hjemsendte, fik vi blod på tanden og begynde så småt at tænke på at få gang i cafeen. Så vi fik kaldt en masse venner sammen, fik etablerede køkkenet, malet og indrettet. Det tog seks uger og vi åbnede i sidste uge, fortæller Tammie Wardlab.

Afslappet stil og god mad Johannes Hessellund er bager og Tammie Wardlab kok. Hun kom til Danmark som 13-årig i 1980 og som 14-årig fik hun arbejde i en pølsevogn på Vesterbro.

- Jeg blev siden uddannet på Suhrs Ernæringsskole og har arbejdet som kok lige siden. Lige fra kantiner, egen restaurant og til Hotel Kong Artur, fortæller Tammie Wardlab.

Hendes thailandske baggrund kommer gæsterne på Cafe Vilhelm til gode. Menukortet indeholder nemlig en del thailandske retter, men også klassiske grillretter som burger, hotdog, kylling og pomfritter.



Stilen i Cafe Vilhelm er afslappet og uhøjtidelig.



- Alt vores kød er økologisk og vi laver selv vildsvinepølserne til vores hotdog, siger Tammie Wardlab.

Bed and breakfast Johannes Hessellund og Tammie Wardlab har mange planer og ideer i spil for Vilhelmsvej 1. Stedet har tidligere rummet Reersø Ferieby og i den ene ende af bygningen har der været værelser. Lige nu er alt pillet ud, døre, vinduer, gulv og loft, men planen er at indrette ni værelser med eget bad og toilet og en lille separat terrasse til hvert værelse.

- Det bliver ikke lige det første år eller to, for der er rigtig meget arbejde, der skal laves, men vi vil gerne lave en slags bed and breakfast og leje værelserne ud. I første omgang skal vi have cafeen i gang og så tager vi et skridt af gangen, siger Johannes Hessellund.

Man kan spise på Cafe Vilhelm eller få maden som take away og der er åbent fra klokken 11 til 21.