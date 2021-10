Claus Holm til Høng

Når det gælder madlavning, er Claus Holm foregangsmand, men han har især gjort sig bemærket for sine store armbevægelser, varme personlighed og enorme begejstring for smag, kvalitet og sanseoplevelser. Han har vist os alle sammen, hvordan mad og måltider kan samle mennesker og hvordan det handler om at spise for at leve og ikke for at overleve. Med et glimt i øjet, inspirerer Claus danskerne til at træffe de rigtige valg, når det drejer sig om madlavning. Det skal laves med omhu, være af ordentlige råvarer og det skal smage helt fantastisk.