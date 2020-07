Se billedserie Clara Elisabeth Dalsgaard er 21 år og har købt sin egen kaffebønnefarvet campingvogn, som står ved forældrenes sommerhus på Reersø Havn. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Clara og kaffevognen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Clara og kaffevognen

Ugebladet Vestsjælland - 24. juli 2020 kl. 13:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I påsken fik Reersø et helt nyt kaffested i form af en kaffebønnefarvet campingvogn, hvis indre havde undergået en forvandling og var fuld serveringsdygtig i lækker økologisk kaffe, is fra Bornholms Mejeri og forskellige søde fristelser, så som cookies og flødeboller fra Spangsberg.

Kvinden bag kaffevognen, 21-årige Clara Elisabeth Dalsgaard, købte vognen, fik den kørt til forældrenes sommerhus ved Reersø Havn, smækkede lugen op og inviterede kunderne udenfor til cafe latte, americano og andre typer kaffe.

Lokale rødder - Jeg er faktisk født her på Reersø, men mine forældre flyttede efter tre måneder til Dianalund, hvor de stadig bor, men for nogle år siden købte vi sommerhuset her, og hele sommeren har jeg solgt kaffe og søde lækkerier fra vognen, fortæller Clara Elisabeth Dalsgaard.

Hun flyttede som 16-årig til København og har blandt andet arbejdet for en NGO og rejst en del i Mellemøsten.

den fine kaffevogn står for enden af familien Dalgaards sommerhusgrund på Reersø, lige ud mod havnen.

- Efter sommerferien skal jeg begynde på universitetet og læse Mellemøstlige studier med blandt andet hebræisk som fag, fortæller Clara Elisabeth Dalsgaard, mens hun åbner kaffevognen for dagen.

De første kunder er allerede klar, og det går faktisk meget godt med kaffesalget.

Har måtte lære det hele fra bunden

- Jeg købte vognen uden at have nogen erfaring med at være selvstændig overhovedet, så jeg har måtte lære det med regnskabet og med at forhandle gode priser hjem, købe klogt ind og den slags, men mine forældre har været søde til at hjælpe mig, smiler Clara Elisabeth Dalsgaard.

Clara Elisabeth Dalsgaard åbner vognen klokken 11 og er klar med lækker kaffe og søde fristelser.

Hun er meget tilfreds med sæsonen indtil nu. Tingene løber rundt og der er masser af kunder til kaffe og søde sager, især når solen skinner.

- Jeg har fået utrolig god respons og folk er superglade for, at der nu er mulighed for at købe en kop lækker kaffe her på Reersø Havn, slutter Clara Elisabeth Dalsgaard.

Claras Kaffevogn har åbnet hver dag i juli undtagen mandage og i august er der åbent hver weekend.