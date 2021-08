Cirkusskole i Gørlev

- Cirkus O'Laiski er et anderledes og gratis fritidstilbud til børn og unge. Cirkustilbuddet er meget frit. Man behøver ikke komme hver gang, og det er også helt okay at komme senere eller gå tidligere. Man skal bare lige give besked, så vi ved, hvem vi har i folden og ikke leder efter nogle, der er gået hjem. Børn og unge fra Gørlev og omegn er velkomne til at komme og bare kigge på, for at se om det er noget for dem, siger Visti Vistisen.