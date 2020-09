Charlotte Juhl

Hvor er du frivillig og hvor mange timer?

Jeg er frivillig i Gørlev Idrætsforening og i Forældreforeningen Gørlev IF. I Gørlev IF er jeg gymnastikformand og har været det i snart fire år. Desuden er jeg, sammen med min mand Morten Juhl, instruktør på et børnehold og har et leg- og bevægelseshold i fodbold for de to til fire-årige. Jeg hjælper qua Gørlev IF også til på Heste- og Kræmmermarkedet i Gørlev, hvor vi er hjælpere i Søren Tullesens frikadellebod. Derudover sætter vi flag op for flagalleen syv gange om året og står på torvet til torvedage i Forældreforeningens tombola.