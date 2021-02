Heidi Hundevant er igen kommet i mediernes søgelys, dog ikke for at tænde lys i vinduerne, som for et par uger siden, men i en fotoreportage om sammenholder på Centerpubben. Foto: Charlotte Koefoed

Centerpubben kendt i det ganske land

På en eller anden måde er Centerpubben i Høng kommet i mediesøgelyset. I hvert fald dukkede der forleden et opslag op på POV, Point of View Internationals facebookside, hvor man kunne læse om Centerpubben i Høng og det helt unikke fællesskab, der er der.

Her er den indledende tekst:

- I Høng ligger Centerpubben. Den er hjemsted for et stærkt fællesskab, der er under pres fra regeringens anden corona-nedlukning. Vi satte os for at undersøge, hvordan det lokale fællesskab påvirkes i denne nedlukningstid.