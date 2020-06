Se billedserie Casper Juhl hjælper fortrinsvis erhvervskunder med at spare penge på deres telefoni. Foto: Charlotte Koefoed

Casper hjælper dig med at spare penge på telefoni

Ugebladet Vestsjælland - 19. juni 2020 kl. 12:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

-Vil du høre den rigtige historie, eller den jeg plejer at fortælle, griner 32-årige Casper Juhl.

Spørgsmålet går på, hvorfor hans firma hedder Capii.

- Jeg havde tænkte meget over, hvad jeg skulle kalde mit firma, hvor jeg arbejder med bedre teleløsninger for virksomheder, men også for private. Jeg er i bund og grund konsulent, men jeg ville gerne have et navn, hvor folk ikke smækkede røret på med det samme, når de hørte det handlede om telebranchen. Så jeg kom på ordet »«Capi«, som på italiensk betyder boss. Jeg havde jo lige fået fod under eget bord og er jo chefen. Men Capi domænet var optaget, så jeg måtte sætte et »i« mere på, forklarer Casper Juhl.

Den anden forklaring på navnet er, at det kan stå for »Caspers Piger« og hentyder til de to tvillingedøtre, Merle og Mynte.

Men hvad er det, Capii laver? Casper Juhl har arbejdet i telebranchen de sidste mange år. Han har været hos de fleste større teleselskaber, både som telefonsælger, med service og med telefoniløsninger, men for halvandet år siden fik han lyst til at skifte jobbet ud med sit eget firma, hvor han først og fremmest hjælper virksomheder med at spare penge på deres telefonregninger og abonnementer.

Mange menneskers argument for at beholde deres teleselskab er, at de synes det er for besværligt og tidskrævende at skifte selskab. Men det behøver det ikke at være.



Casper Juhl har kontor hos Viggo Bendz i Høng, som ligger i Industriparken, hvor der er en skøn udsigt over landskabet.



- Jeg kan give dig et eksempel. Forleden havde jeg en kunde, en håndværker med 25 ansatte og dermed også 25 telefonabonnementer, som de betalte en pris for. Jeg finder ud af, hos hvilket selskab, de får det bedste tilbud, tager mig af alt det praktiske med at opsige tidligere abonnementer, sælge de gamle telefoner, skaffer nye og forhandler alt på plads, så det eneste, kunden selv skal gøre, er at sørger for medarbejderne får sat det nye sim-kort i de nye telefoner, fortæller Casper Juhl.

I det nævnte tilfælde sparede kunden 37.000 kroner på årsbasis.

Kunden skal ikke betale for den service, Casper Juhl yder. Han tjener sine penge hos teleselskaberne.

Giver noget tilbage til lokalsamfundet

Det kan lyde sært i manges øre, men fakta er, at teleselskaberne betaler for at få flere kunder. Nogle af de penge, Casper tjener i Capii, vil han gerne give tilbage til lokalsamfundet.

Derfor har han et tilbud til de kunder, der ønsker at støtte de lokale foreninger.



Casper Juhl startede sit firma i 2018 og har hjulpet kunder på det meste af Sjælland.



- Det kan være den lokale tømrer, der støtter det lokale fodboldhold med nye spilledragter eller bolde. Hvis de laver en aftale med mig, donerer jeg en procentdel af min fortjeneste til et formål, de støtter. Det kan være hvad som helst. Fodbold, de frivillige på det lokale plejehjem, spejderne eller Kræftens Bekæmpelse. Det står dem frit for at vælge, siger Casper Juhl.

De fleste af Capiis kunder er fra Københavnsområdet, men Casper Juhl vil meget gerne arbejde mere lokalt. Derfor var det også vigtigt for ham at finde kontorlokaler lokalt.

- Jeg er født og opvokset i Høng, har boet en del år i Slagelse, men bor nu i Ruds Vedby. Jeg synes det er genialt at have kontor her hos Viggo Bendz. Det er tæt på, hvor jeg bor og fællesskabet er dejligt her, slutter Casper Juhl.

Han flyttede ind i lokalerne 1. juni og residerer på 1. salen.