Carsten har åbnet eget værksted

Ugebladet Vestsjælland - 21. januar 2021

Høng har fået et nyt autoværksted, Mulles Plade- og autoværksted på Møllegårdsvej 3.

Carsten Bjørndal Pedersen er udlært plade og karosserismed hos PM Olsen i Slagelse, det man i dag vil kalde pladsmed. Han arbejdede derefter som pladesmed og mekaniker blandt andet hos Toyota i Slagelse, men de seneste år har han arbejdet på Novozymes.

- Jeg har altid rodet med biler og arbejdet med biler i min fritid. Så fik jeg fat i lokalerne her på Møllegårdsvej, den tidligere auktionshal, og har fået 200 kvadratmeter at boltre mig på, så 1. september sidste år åbnede jeg dørene for første gang, fortæller Carsten Bjørndal Pedersen.

Han håber, han med tiden kan droppe sit faste arbejde og leve fuld tid af værkstedet, men lige nu passer han begge dele.

Med to lifte og god gulvplads er rammerne i hvert fald sat til et godt afsæt som selvstændig. Og Carsten Bjørndal Pedersen har hænderne skruet godt på.

Kan lidt af hvert - Min far havde Mullerup Bådcenter, så jeg er vokset op med motorer mellem hænderne, så betyder det mindre, om de sidder på en knallert, en plæneklipper eller en båd. Faktisk laver jeg en del arbejde for sejlere og reparerer bådmotorer og svejser i rustfrit stål, så jeg har mange ting på menukortet, griner Carsten Bjørndal Pedersen.

Har man en cykel eller knallert, der er punkteret, fikser Carsten Bjørndal Pedersen også gerne den.

- Jeg har værktøjet, pladsen og muligheder for at lave en lang række ting, ud over hovedområdet, som er reparation, service og pladearbejde på biler, men jeg laver også en lang række andre ting, så tøv ikke med at kontakte mig med dit problem, så ser vi på det, siger Carsten Bjørndal Pedersen. En ting mere, Carsten Bjørndal Pedersen arbejder med, er glasfiberbåde.

Han er netop blevet godkendt til også at lave forsikringsskader, så den del er også på plads.

Rullende arbejdstider giver fleksibel åbningstid

Som nævnt beholder Carsten Bjørndal Pedersen sit faste arbejde på skiftehold Novozymes og det betyder, at han ikke som sådan har faste åbningstider i værkstedet, som han kalder Mulles Plade- og autoværksted.

- Når jeg ikke er på arbejde, er jeg på værkstedet og kan for eksempel også tit arbejde i weekenden. Det har givet mig en del selvstændige som kunder, for det passer godt i deres arbejdsliv, at få deres biler fikset i weekenden. Jeg er tit på værkstedet formiddage og eftermiddage, så man ringer bare og så finder vi en tid, slutter Carsten Bjørndal Pedersen.