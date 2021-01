Capii udvider paletten

Sidste sommer rykkede Casper Juhl og hans telefonifirma til kontorfællesskabet hos Viggo Benz i Industriparken i Høng. Her fik han et skønt kontor med udsigt til Høng og Løve, som han nu skal til at dele med fire nye medarbejdere.

- Jeg laver stadig det, jeg plejer at lave, nemlig hjælper virksomheder med et optimere deres telefonløsninger og finder et billigere alternativ til den løsning, de har nu, men fra i år udvider vi paletten med mange andre muligheder for optimering, forklarer Casper Juhl.

- Vi gør det, at vi ringer ud til firmaer, institutioner og forskellige erhverv og hører lidt om, hvor vi kan være behjælpelige med at spare penge. Det kan for eksempel være på en skole, hvor man har brug for et godt tilbud på computere til eleverne. Via vores samarbejdspartner kan vi tilbyde nogle fordele, som giver en årlig besparelse for skolen.Vi giver 20% af vores fortjeneste tilbage og så har for eksempel klassekassen lige pludselig et godt afsæt, siger Casper Juhl.