Camilla Olsen er Kommunikationsmedarbejder i Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn. Privatfoto

Camilla hjælper med kommunikationen

Medlemmerne af Handels- og erhvervsforeningen for Gørlev og Omegn har fået et nyt værktøj i værktøjskassen, I hvert fald i en prøveperiode.

Som et nyt tiltag fra foreningen er der nemlig blevet ansat en kommunikationsmedarbejder til at styrkeforeningens og medlemmernes kommunikation på hjemmeside og sociale medieplatforme.

Kommunikationsmedarbejderen får også til opgave at sikre foreningens hjemmeside og Facebook løbende vil blive opdateret og udviklet, så arbejdet kan blive mere synligt, både for medlemmerne og for Gørlev.