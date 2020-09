Camilla Lander

Jeg tænker ikke over timeantallet, fordi jeg jo godt kan lide det, jeg laver. Men halfordelingen bruger jeg ofte mange timer og søvnløse nætter på.

Hvorfor er du frivillig?

Jeg er frivillig, fordi det giver rigtig meget igen. Jeg bliver glad og stolt over den rolle, som Høng GF spiller i lokalsamfundet og når jeg ser, hvad vores instruktører giver videre til vores medlemmer. Jeg er stolt af at være med i en forening der favner bredt og som tilbyder mange forskellige typer idræt. Mit frivillige arbejde giver mig også et stort netværk og en viden og kunnen, som jeg ikke havde kunnet få andre steder.