Cafe Tid er kommet godt fra start

Lone Krause er kvinden bag Cafe Tid, som ligger på Hovedgaden 47 a i Stenlille. Cafeen er ret specielt indrettet, for man skal nemlig ind ad døren til venstre for at bestille kaffe og kage, mens man skal ind ad døren til højre for at komme ind i det hyggelige cafelokale, der er indrettet med genbrugsmøbler og loppefund.