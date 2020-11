Vink til juletoget, når det kører gennem Vestsjælland søndag den 6. december. Privatfoto

Byd juletoget velkommen

Ugebladet Vestsjælland - 29. november 2020

Vestsjælland: Grundet corona har Vestsjælland Veterantog måtte aflyse at køre med rejsende på de traditionsbundne juletog. Foreningen har dog valgt at køre ét tog alligevel - for julemanden skal da frem til jul.

Søndag 6. december fyres der derfor op under kedlen på det gamle damplokomotiv. Kl. 10.25 er der afgang fra Høng station og ombord på toget er kun én passagerer, nemlig julemanden.

Toget kører gennem Vestsjælland til Kr. Eskilstrup med ankomst kl. 12.05 og herfra returneres til Høng, hvor toget er fremme igen kl. 14.12.

Vink til toget og hils på julemanden

Undervejs ønsker foreningen at mange, trods de ikke kan tage turen med på toget i år, vil benytte lejligheden til at nyde toget i landskabet, vinke til julemanden eller møde op på stationerne når toget gør kortvarigt ophold.

- Julemanden er jo en ældre herre, så vi skal passe på, at han ikke bliver smittet. Derfor har vi givet ham sit eget tog gennem Vestsjælland. Folk vil kunne nyde det gamle tog i det Vestsjællandske landskab, og på flere stationer gør toget et kort ophold, så man kan se julemanden og vinke til ham, når toget kører videre, siger formanden for Vestsjællands Veterantog Mikkel Møller Nielsen.

Mange har søgt forgæves Da den tunge beslutning blev truffet om at aflyse årets julekørsler, var det ekstra ærgerligt for Veterantoget. Mange familier har allerede forgæves søgt efter køreplanerne for årets juletog på facebook og på foreningens hjemmeside. Det er blandt andet med afsæt i den store interesse for noget at samles om op mod jul, at foreningen alligevel har valgt at køre »show-toget« på den anden søndag i advent, uden mulighed for indtægt til foreningskassen.

Et hårdt år for veterantoget Inden Corona-pandemien ramte Danmark, kørte Vestsjællands Veterantog for mange glade passagerer i vinterferien. I sommerferien gennemførtes en række kørsler med det 95 år gamle motortog, og passagererne kunne rejse til halv pris, da Vestsjællands Veterantog blev omfattet af Kulturministeriets Corona-ordning til museer med flere. Mange rejste med toget, og det styrkede økonomien.

I efterårsferien planlagdes kørsler med damptog mellem Gørlev og Slagelse, Høng og Stenlille på Tølløsebanen samt Holbæk og Hørve på Odsherredsbanen. Det hele blev desværre aflyst grundet opblussen af smitte samt nye restriktioner. Julekørslerne var planlagt til at skulle have foregået over fire køredage i december måned.

- Nu håber vi, at der kommer styr på smittetrykket hen over jul og nytår, så vi kan fyre damplokomotivet op og byde på kørsler omkring vinterferien i 2021, slutter Mikkel Møller.

Hvis man vil støtte det frivillige arbejde med at holde det kulturhistoriske tog kørende, så modtager foreningen donationer på Mobile Pay 56 432.