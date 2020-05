Brunch, buketter og Mors Dag

Blomsterværkstedet i Høng Centret har gennem coronakrisen haft åbent for salg via forudbestilling og man kan betale med mobile pay, få leveret blomster, buketter, gaveæsker mm og den service er selvfølgelig også gældende på Mors Dag.

- For det første holder vi åbent ude foran med en pop-up butik i det fri ude foran butikken og det gør vi både lørdag og søndag, hvor jeg ydermere sælger Mors Dags bamsen fra Klarborg og Mors Dags hjertet fra Rosendalh, som jeg sælger for Kop og Kande i Høng. Vi har et samarbejde i år og det samme gælder Skipperkroen, fortæller Annette Jensen.