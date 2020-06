Brugsen flytter ud

Høng Brugs var en forretning i rivende udvikling, og med tiden blev pladsen på Hovedgaden 16 for trang. Ikke mindst manglen på parkeringspladser ved forretningen på Hovedgaden var et problem.

På Centervej opførte Brugsen i 1980 et nyt stort supermarked med kiosk, delikatesse- og slagterafdeling og med hele fire kasseapparater. Samtidig blev der etableret et OK benzin-anlæg ud mod Centervej. Senere kom der også en flaskeautomat til. Brugsen opførte både et supermarked med en mindre tilbygning, hvor Sparekassen SDS lejede sig ind.