Johnnie Arvedsen ved stationens to brandbiler, der altid står klar til at rykke ud med minuts varsel. Foto: Henrik Uhre-Prahl

Brandmænd skal bo tæt på stationen

Ugebladet Vestsjælland - 07. september 2020 kl. 14:20 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I gamle dage - for relativt få år siden faktisk - fandt man mange løsninger på opgaven med at få alle brandmænd om bord på brandbilen eller frem til brandstedet på minutter. Nogen gange blev en brandmand samlet op, hvis ruren gik forbi hans hus, andre gange fandt han selv ud til brandstedet - og havde typisk sin mundering hængede hjemme på privaten.

Men de dage er forbi. I dag er det et ufravigeligt krav, at du ikke må bo længere end 5 minutter fra brandstationen, hvis du vil være brandmand.

- Det er et kontraktkrav, så der er igen vej uden om, understreger driftskoordinator Sara Lund, Falck. Hun er talsperson hos Falck for den landsdækkende kampagne selskabet kører i disse måneder for at skaffe flere brandfolk.

Og det faktum, at mange brandstationer rundt om i landet typisk er placeret lidt uden for bykernen, måske i industrikvarteret eller ved en større udfaldsvej, gør det ikke nemmere.

Men på brandstationen i Ruds Vedby, der ligger på Birkevej 20, er det faktisk lykkedes at få nye folk - en per 1. og to per 15. september.

Det bringer antallet af medarbejdere på stationen i Ruds Vedby op på 16 og det »går lige« til et normalt vagtskema.

- Men vi vil meget gerne have nogle flere, så vi har lidt at stå imod med, lyder det fra Sara Lund.

- Vi er rigtig glade for, at vi får nye kolleger. Og vi kan godt bruge en håndfuld mere, lyder kommentaren fra Johnnie Arvedsen, stationsleder på Falck stationen i Ruds Vedby. Han ved om nogen, hvor mange »ekstra« tilkaldevagter, vagtskemaerne har indeholdt for de fleste - så flere folk betyder også her bedre vilkår for brandmændene.

Det Falck søger et brandmænd på deltid - et job, der aflønnes efter indsats/antal timer. Det betyder blandt andet, at det er antallet af gange man bliver kaldt ud til brand eller andet, der afgør, hvor meget man kan tjene. Og hvis man bliver kaldt ud til en brand, der viser sig at være ikke-eksisterenede - altså falsk alarm - så får man under alle omstændigheder en grundtakst på to timer.

