Bostedet Løvegård byder indenfor til foredrag

Af Charlotte Koefoed Løve: 1. november slog Charlotte Posselt Mogensen og Flemming Kassebeer dørene op til Bostedet Løvegård, og med ind flyttede tre borgere, som indtil da havde boet på Bostedet Løve, som lukkede sidste år.

Her havde både Charlotte Posselt Mogensen og Flemming Kassebeer arbejdet, men da bostedet, der lå på Vestre Løve Vej, lukkede, og Løvegårds tidligere beboere, Per og Lisbeth Kjeldsen, flyttede til Jylland, var det en oplagt chance at leje hovedbygningen på Løvegård og indrette den til bosted for borgere mellem 18 og 14 år med psykiske og sociale problemer.

Lige nu bor der tre unge og en fjerde er tilknyttet Bostedet Løvegård, der har tre hovedpunkter i deres pædagogik: terapeutisk tilgang og anerkendende samtaler, sund og nærende kost og tillidsfulde relationer.

- Vi tror på og arbejder ud fra, at terapi, anerkendende perspektivering og kosten er afgørende faktorer for at få det bedre og udvikle sig. Kemi og medicin kan være nødvendigt ind imellem, men vi vil helst undgå medicin og i stedet hjælpe de unge til at se, forstå og udtrykke deres følelser hensigtsmæssigt, fortæller Charlotte Posselt Mogensen.

Foredrag med Jesper Hjøllund En, der har prøvet at arbejde med sig selv på den måde, er Jesper Hjøllund. Han fik diagnosen skizofreni, men har overvundet lidelsen ved, hvad han med egne ord kalder, accept.

- Vi har inviteret Jesper til at komme og holde et foredrag her på Bostedet Løvegård torsdag den 19. marts mellem klokken 16 og 18 og vi har inviteret fagfolk fra forskellige kommuner, men private og interesserede er også meget velkomne, siger Charlotte Posselt Mogensen.

- Vi vil gerne vise, at man kan leve et liv uden medicin og det er Jesper et strålende eksempel på, mener Charlotte Posselt Mogensen.

Tidskrævende behandling En barndom med massiv omsorgssvigt lader sig ikke helbrede hurtigt.

- Men vi ved, at vil kan flytte de unge fra A til B ved at fokusere på anerkendelse og terapi, men også på kosten. Man har efterhånden forsket en del i, hvordan tarmsystemet påvirker psyken, derfor spiser vi økologiske, gluten-, mælke- og sukkerfri. Vi spiser rigtig mange grøntsager, sunde olier, fisk, fjerkræ og kød, siger Charlotte Posselt Mogensen.

Har man lyst til at høre mere om Jesper Hjøllunds spændende historier og se nærmere på Bostedet Løvegård, er man velkommen torsdag den 19. marts klokken 16 til 18.

Tilmelding gerne inden tirsdag den 17. marts til bostedet.