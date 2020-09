Se billedserie Hans Hansen, Grethe Jensen og (t.h.) Henny Sandstød er både glade og stolte over resultate af deres fem år lange arbejde med bogen. Fotos: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Borgerne i Herslev er ført til bogs

- Det mest ærgerlige er, at vi har en liste på et halvt hundrede personer, som vi ikke kan placerer til en af de ejendomme vi kender i området. Så de navne har vi valgt at udelade.

Det fortæller Hans Hansen, en af de tre forfattere til bogen »Huse og Gårde i Herslev 1700-2015« - og bemærkningen afslører jo hvor engageret han og de to medforfattere, Grethe Jensen og Henny Sandstød, har været i det fem år lange arbejde med at finde alle detaljer frem om borgere og ejendomme i Herslev i den godt 300 år lange periode udgivelsen dækker.

Deres engagement er også kommet til udtryk i den utrættelig jagt på billedmateriale - mange siger gerne ja til at deltage, men det kniber ofte med at finde illustrationerne.

Men arbejdet med bogen har først og fremmeste været et tæt, fornøjeligt og konstruktivt samarbejde mellem de tre.

- Vi har hvor vores styrker, så det har vi arbejdet efter, fortæller Grethe Jensen. Og tilføjer med et smil: - Og i sådant samarbejde lærer man jo at lytte til gode råd og ideer.

Hun og Hans Hansen har begge boet i Herslev og kender området - mens Henny Sandstød ikke har detailkendskabet til lokaliteten.

- Jeg har til gengæld masser af tid, så jeg har været den, der har »pløjet« kirkebøger og andet materiale igennem - det tager tid, men der er meget viden at hente, fortæller hun.

Formålet med bogen har været at lave en ofte efterlyst opdatering af bogen »Herslev Gårde«, der udkom i 1998 og fortalte om 12 gårde. Den blev straks udsolgt.

Mange har siden spurgt ind til emnet og ønsket sig en opdatering, gerne mere omfattende. Derfor gik de tre forfattere i gang med projektet i regi af Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune. De har gennemgået folketællingerne fra 1787 til 1940 for at finde navnene på de mennesker, som har boet i Herslev og omegn - og brugt en masse forskelige kilder for at få dem alle »ført til bogs«.

Undervejs i gennemgangen af de mange ejendomme dukker mange historiske informationer op, nogle mere kuriøse end andre, men alle med til at give et indblik i livet på de pågældende ejendomme. Og i illustrationer ser man udover familiers egne billeder og matrikelkort og diverse historiske kort, ligesom et righoldigt udvalg af luftfotos fra Det Kongebibliotek, Sylvest Jensen og Danmark Set fra Luften pryder værket.

»Huse og Gårde i Herslev 1700-2015« er på i alt 212 sider. Den trykkes hos Lemann Grafisk i Stenmagle og ligger klar til salg, når bogen sende spå gaden tirsdag den 6. oktober. Det sker med et særligt arrangement på Centertorvet i Høng Centret fra klokken 14 til 18 Her vil forfatterne og andre for Lokalhistorisk Forening være til stede.

