Bogsignering i Høng

Af Thomas Rye Kalundborg: Nogle gange er det de helt små ting, som kan sætte fantasien på overarbejde. For Rita Sørensen var det synet af en ung kvinde, der ventede på toget med et lille barn i en stofslynge.

Nu er hun et år senere vendt tilbage til festivalen for at prøve at finde sit barns far.