Børnevalg

Høng Høng Kalundborg Kommune: Landets biblioteker inviterer nu til Børnevalg 2021, for at styrke børnenes forståelse for og lyst til at deltage i demokratiet. Frem til den 16. november kan børnene gå til stemmeboksene på børnebiblioteket og vælge, hvem der skal vinde årets Børnevalg.

- At vi skaber børnevalg, handler om at skabe demokratisk dannelse også for de helt små. I en kommunal valgkamp er det oplagt at bruge figurer, børnene kender fra deres bøger til at formidle det der med valg til dem. Bibliotekernes væsentligste opgave er at understøtte demokratiet gennem debat og adgang til litteratur og viden. Det gælder også for børn, og børnevalget er en fantastisk måde at få afmystificeret på for de mindste siger direktør i Danmarks Biblioteksforening, Michel Steen-Hansen.