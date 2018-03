Se billedserie Maiken Willer og Heidi Christiansen, henholdsvis pædagogisk leder og forældre glæder sig til dette års børnediscofest. Foto: Henrik Falch

Børnehavefest skaber langvarigt fællesskab

Ugebladet Vestsjælland - 13. marts 2018

Normalt er discofester noget, man forbinder med rom og cola eller andre alkoholiske drikke, men ikke når det er forældrerådet for børnene i børnehuset Troldehaven på Lundtoftevej i Dianalund.

- Vi har selvfølgelig ikke alkohol til festen, men vi pynter op med discolys og forvandler stuerne til et discotek, forklarer Heidi Christiansen, der er forældre Matilde på tre år og Frederik på fem.

Børnediscofesten på fredag den 16. marts, der kun er for børn i institutionen og deres forældre, sker en fredag aften efter, at personalet er gået hjem, og det er der en god grund til.

- Det er helt i kommunens ånd, at de bruger en offentlig bygning udenfor åbningstiden. Det, at der ikke er personale med til festen, gør, at vi kan bruge vores ressourcer andre steder i dagligdagen, siger pædagogisk leder Maiken Willer.

Hun glæder sig over, at forældrene for to år siden tog initiativet til at skabe en discofest for børn og deres forældre i Dianalunds institutioner.

- Det er med til at skabe netværk, fordi forældrene lærer hinanden at kende, så børnene får lov at lege sammen. Det gør også, at når de skal køres, så er det en anden forældre, som man kender, der gør det, forklarer hun.

Festen betyder også, at børnene lærer hinanden at kende, men lige så vigtigt, at forældrene lærer de andre børn og deres forældre at kende.

- Så når de bliver teenagere og står og brækker sig ude i indkørslen, så ved man, hvem man skal ringe til, fordi man kender deres forældre, betoner hun.

Heidi Christiansen har selv lært meget ved at være med som arrangør.

- Det første år, hvor vi ude for at skaffe sponsorer var jeg lidt nervøs ved at spørge, men når de så svarede i butikken: Hvad vil du have, så vidste jeg ikke rigtigt, hvad jeg skulle svare. Nu ved jeg, hvad jeg skal spørge efter, og det gør det meget nemmere, forklarer hun.

Blandt sponsorerne er Netto, Superbrugsen og den lokale slikbutik sammen med mange andre fra forælrerådets eget netværk.

Der er også kommet en helt anden struktur på festen, så forældrerådets medlemmer ikke skal være tjenende pædagoger denne aften.

- I gjorde alting selv det første år, mens forældrene sad og drak kaffe i en af stuerne. Det andet år, havde I lært, at de selv skal være med til at skabe aktiviteterne i de forskellige stuer, så børn og forældre gjorde noget sammen, så de fik en positiv oplevelse sammen, indskyder Maiken Willer.

Og det er lige netop et af formålene med discofesten, at få forældre og børn til sammen at skabe noget, så de får et godt socialt netværk, de kan bruge resten af livet - også når der kommer rom i colaen til discofesten, når børnene bliver til teenagere.