Bodil Egelund

Jeg startede i sæson 1997/98, da Majken Willer manglede en hjælper og siden har jeg hængt fast. Jeg har været hjælpetræner hos min datter Stine og ret hurtigt kom jeg i bestyrelsen, fik mine egne mini puff piger i 2002, var formand for foreningen i otte år og er nu endt med de sødeste seniorer og senior volley-ball. For fem år siden startede jeg »Idræt om dagen« som jeg stadig forsøger at udvide. Jeg har modtaget støtte fra DIF og DGI foreningspulje, og vil nu forsøge med floorball i Elmegården.