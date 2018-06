Ib Arvin, Rotary i Dianalund/Stenlille, efterlyser værtsfamilier til de to unge udvekslingsstudenter, der kommer til august. Foto: Charlotte Koefoed Foto: Charlotte Koefoed

Bliv værtsfamilie

Ugebladet Vestsjælland - 09. juni 2018

Vil du have et frisk nyt pust ind i din familie i tre en halv måned?

Det kan man få nu, idet Dianalund Stenlille Rotary klub søger værtsfamilier, gerne med børn, til et par friske unge udvekslingsstudenter, som klubben har inviteret på et års ophold i Danmark.

De to unge mennesker kommer i august og rejser hjem igen sidst i juni 2019.

- Et værtskab varer omkring tre en halv måned og første periode er fra midt i august til 1. november. Anden periode er fra november til marts og sidste periode er fra marts til de unge rejser hjem sidst i juni, forklarer mangeårig Rotarymedlem og koordinator for udvekslingsstudenterne, Ib Arvin. Sammen med Rotarymedlem Ingse Rasmussen sørger han for at værstfamilierne bliver klædt på til opgaver. Det er også de to, man skal henvende sig til, hvis man har mod på at bliver værstfamilie.

Fra Mumbai og Kelme

Den ene af de to unge udvekslingsstudenter, der kommer i år er en ung pige fra Indien, som bor i den sydlige del af storbyen Mumbai, en by med omkring 22 millioner indbyggere .

Hun hedder Sana Sanjay Shah og er en spændende, frisk og ambitiøs pige på 17 år. Hun mangler værtsfamilie til 1. og 2. periode.

Fritiden bruger Sana blandt andet til at spille teater/drama-queen, lytte til musik og synge western songs. Sana er som mange indere Vegetar, og har også lært at lave mad. Hun er glad for at gå i skole og vil gerne tage en uddannelse inden for kemi-videnskab og ønsker at gøre sine forældre stolte.

- Vi får for 17. år i træk et ungt menneske fra vores venskabsklub i byen Kelme i Litauen, en frisk ung pige, Evelina på 17 år, fortæller Ib Arvin.

Evelina er en intelligent pige, som spiller piano, violin og har sunget de sidste ni år, elsker musik og synger blandt andet i ko, ligesom hun også gå til dans og musik undervisning

Til Evalina mangler man værtsfamilie til den sidste periode.

Begge er modne og spændende personer, og som kan være med til at give et frisk kulturelt pust, samt et spændende bekendtskab og nye oplevelser.

Begge er tilmeldt Slagelse Gymnasium for skoleåret 2018 -19.