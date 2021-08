Se billedserie Den 3. november kan man høre Eddie Skollers personlige fortælling om showbizz, medier, børn, kærlighed, humor og musik. Det sker I Gl. Svebølles Forsamlingshus.

Bibliotekernes efterårskatalog præsenteres

Ugebladet Vestsjælland - 16. august 2021

Oven på endnu et forår hvor coronavirussen fik lukket Danmark ned, er man på Kalundborg Bibliotekerne glade for at man igen han holde åbnet. Det nye efterårskatalog er på gaden og fyldt med alverdens arrangementer for børn og voksne, spændende artikler og interviews.

For at markere de mange tilbud, holdes der nogle hyggelige timer med fællessang i samspil med musiker Simon Bune Jensen i bibliotekshaven med servering af lækre sandwichs, kaffe og vand på Kalundborg Bibliotek og det sker fredag den 20. august mellem klokken 16 og 17.30.

Release af efterårskataloget på kommunens andre biblioteker er lørdag den 21. august fra kl. 10-12.

På Svebølle Kvik Bibliotek vil medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Hans Kurt afsløre forårets program og Reersø Harmonika Klub vil igen i år stå for den musikalske underholdning. På Ubby Bibliotek er det medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Dan Hansen, der vil afsløre programmet. Nyd også musiker Lise Vig synge for på sange fra Højskolesangbogen akkompagneret af Ulrik Brundin på klaveret. I Snertinge er det formand for Kultur-og Fritidsudvalget, Hans Munk, som vil stå for afsløring af programmet og harmonikaspiller Jørn Liljedahl leverer underholdningen i år.

I Gørlev, Høng og Eskebjerg udleveres kataloget fra lørdag den 21. august klokken 10.00. Her vil der også kunne nydes lidt varmt og koldt at drikke.

Konkurrence på alle bibliotekerne

Vil man være den heldige vinder af et gavekort på 150 kroner til bibliotekets arrangementer, skal man hente et katalog, hvor der i ét af katalogerne på hvert bibliotek, er gemt et gavekort.

Mange spændende tilbud I det store katalog kan man læse fyldige beskrivelse om de enkelte arrangementer, ligesom der er information om kulturpakken til ældre og i kataloget kan man også læse om, hvordan man bestille billetter til de forskellige arrangementer.

Man kan blandt andet opleve forfatter og multikunster Kim Fupz Aakeson fortælle om sin anmelderroste roman; 'Bådens navn' og sit forfatterskab. Med 'Bådens navn' har Kim skrevet en underfundig, varm roman om skyld, sorg og livskrise. Det sker den 14. september i Høng Hallen.

I samarbejde med Hvidebæk Lokalråd, kan man opleve Marie Brixtofte med foredraget: Livet med en alkoholisk far - og sorgen ved tabet. Det sker på Ubby Bibliotek den 12. oktober. Marie Brixtofte vil i dette foredrag fortælle om, hvordan det var at vokse op med en far, der drikker. Hun giver sit publikum en ærlig indsigt i misbruget, omsorgssvigten og løftet til sig selv om at holde på hemmeligheden og beskytte sin far, Peter Brixtofte, og hans omdømme.

Liv i Forsamlingshusene Også Liv i Forsamlingshusene slår dørene op til efterårssæsonen. Her kan man blandt andet opleve musik og fællesspisning i Jorløse Forsamlingshus den 22. september. Den 13. oktober kommer den tidligere direktør for Zoologisk Have, Bengt Holst til Svallerups Forsamlingshus med foredraget 'Rejse ind i naturens verden'. Den 3. november kan man høre Eddie Skollers personlige fortælling om showbizz, medier, børn, kærlighed, humor og musik. Det sker I Gl. Svebølles Forsamlingshus. Denne aften får I de utrolige familiehistorier og de sjove anekdoter og hører om forholdet til kolleger som Dirch Passer, Tommy Kenter, Cliff Richard og ikke mindst Victor Borge, som var det store forbillede.

Også programmet fra Kalundborg Folkeuniversitet finder man i kataloget, og her bydes blandt andet på en litterær rejse nord på, med lektor Erik Skyum-Nielsens foredrag: Islands litterære mirakel. Folkeuniversitetets kurser og foredrag er for alle.

Snup et katalog på dit lokale bibliotek og få en masse oplevelser i efteråret.