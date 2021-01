Charlotte Nielsen lukker, efter 19 år, Bibis Hairdesign på Østerled i Gørlev. Foto: Henrik Uhre-Prahl Foto: Henrik Uhre-Prahl

Bibis Hairdesign lukker, Frisør Heidi flytter ind

Ugebladet Vestsjælland - 21. januar 2021 kl. 10:37

Efter mange år som frisør og de seneste 19 som selvstændig i Gørlev, lukker Charlotte Nielsen nu Bibis Hairdesign.

To gange coronanedlukninger var de berømte dråber, der fik bægeret til at flyde over for frisør Charlotte Nielsen fra Bibis Hairdesign i Gørlev.

Hun bøvler i forvejen med en stofskiftesygdom og usikkerheden omkring nedlukning og genåbning har sat sygdommen i sving, så af helbredsmæssige årsager har Charlotte Nielsen, efter 19 år som selvstændig frisør i Gørlev, besluttet at lukke sin salon.

- Jeg har kunnet passe mit arbejde et langt stykke hen ad vejen, men lige nu har jeg virkelige problemer, så jeg har valgt at lukke og passe på mig selv og mit helbred, fortæller Charlotte Nielsen.

Hun træder i den forbindelse også ud af Handels- og Erhvervsforeningen for Gørlev og omegn, hvor hun gennem årene har været med til at trække læsset og arrangere mange sjove aktiviteter i Gørlev.

- Jeg vil først og fremmest takke alle mine gode og trofaste kunder for mange gode år og loyal opbakning, og jeg vil også takke for det gode samarbejde i erhvervsforeningen, som jeg har været meget glad for, siger Charlotte Nielsen.

Frisør Heidi flytter ind Når Charlotte Nielsen har fået flyttet sine ting i lokalet på Østerled 3, kommer lokalerne ikke til at stå tomme. Frisør Heidi, Tværstenen 4 i Gørlev og tager over.

- Vi har fået lavet en aftale om, at Frisør Heidi overtager lokalerne og det er jeg utrolig glad for. Det er dejligt at vide, at der ikke kommer et tomt lokale i byen og jeg er sikker på, at alle kommer til at tage godt imod Heidi, om alt går vel, åbner den 1. april, slutter Charlotte Nielsen.

Heidi Knudsen har været på udkig efter nye lokaler, så tilbuddet på Østerled 3 passede perfekt.

- Jeg glæder mig til at åbne salon i de nye lokaler og til at møde kunderne igen, siger Heidi Knudsen.