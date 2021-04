Bente takker af efter 23 gode år

I 23 år har Bente Toftegaard i Modehuset på Hovedgaden 38 i Høng klædt byens kvinder pænt på. Ja faktisk hele omegnens kvinder, for kunderne er kommet alle vegne fra til butikken, hvor kvalitet og gode mærker var i fokus og service i top.

- Min beslutning har intet med corona at gøre. Slet ikke. Men jeg har haft butikken til salg i tre år uden nogen har budt ind, så nu har jeg i stedet for lejet lokalerne ud til en frisør, fortæller Bente Toftegaard.

Startede i en tom butik Da Bente Toftegaard overtog Modehuset for 23 år siden, startede hun helt fra bunden i en helt tom butik. Hun har selv bygget varelager op og skaffet alle de populære mærker som Garry Weber, Frank Lyman, Cárla du Nord, Betty Barcley, Kello, Skovhuus og mange flere, som kunderne har taget godt imod.

- Det har været en fornøjelse at være med i butikslivet her i Høng i mange, mange år, selv om Hovedgaden ikke er, hvad den har været. Men jeg har altid haft mange gode loyale kunder og vil gerne takke for de mange gode år, siger Bente Toftegaard.