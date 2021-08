Se billedserie Carsten Ørting Andersen er afdelingsleder på botilbuddet Fredskovvej 1-11, der lige nu er i gang med en omfattende om og tilbygning af hele bostedet. Her er han ved den lille sø, der har en fin gangbro, bygget af lokale håndværkere. Her kan finde ro og nyde de mange tudser og salamandere, der er i søen. Foto: Charlotte Koefoed

Bedre boliger og stor sansehave med skoven som nabo

Da Københavns Kommune i 2015 etablerede sig og byggede 10 boliger til borgere med svære mentale handicaps, var det på grunden, hvor det tidligere psykiatrihospital lå. Byggeriet viste sig efter et par år at have nogle egenskaber, der ikke passede til de beboere, de husede, derfor besluttede man at skyde 43 millioner i en stor om- og tilbygning, så de 10 eksisterende boliger bliver tilpasset de udfordringer, beboerne har, og der bliver bygget yderligere fire boliger.

Desuden er der ved at blive etableret en sansehave med masser af små skærmede uderum, for er der noget, beboerne har brug for, er det ro.

- Vores beboere er meget sensitive og har mentale udfordringer der gør, at de har brug for at blive skærmet. For eksempel var der problemer med lysisoleringen i lejlighederne og der var udgang til fællesarealer, hvilket kan være en stor udfordring for vores beboere, forklarer Carsten Ørting Andersen, der er en af tre afdelingsledere på stedet, der i alt tæller 33 personaler.

Når ombygningen bliver færdig, får beboerne udgang til haven og kig til skoven.

En anden ting, som man er i fuld gang med at rette op på, er ventilationen og temperaturen i boligerne og faldet i gulvet på badeværelserne.

- Vi har med mennesker at gøre, der ikke kan tåle så meget stimuli. Det betyder at lyde eller temperatursvingninger påvirker dem meget. Mange finder det beroligende at tage et bad, men faldet i gulvet i brusekabinerne var så dårligt, at det endte med oversvømmelser i stedet for, forklarer Carsten Ørting Andersen.

Når renoveringen af botilbuddet er helt færdigt, vil der være en stor have med mange forskellige sansetilbud, blandt andet af musikalsk art, men også frugttræer og duftende planter.

Fire nye boliger Siden begyndelsen af året har de 10 beboere været genhuset i pavilloner, mens deres boliger er blevet optimeret.

Planen er, at der skal bygges yderligere fire boliger, og så har man købt et stykke jord af naboen, Herbo Administration, og er i fuld gang med at etablere en sansehave, der også kommer til at byde på høns og geder, samt en masse sanseoplevelser og rum i haven. Et udekøkken, hvor beboerne er med til at lave mad, en bålhytte, et drivhus, et hønsehus og et gedehus med runde vinduer står næsten klar og der skal plantes frugttræer og duftende planter.

- Det betyder for vores beboere, at de både kan blive udfordret på deres sanser, men også kan trække sig. Derfor øver vi os i at lave ting i fællesskab, men hele tiden sørge for, at der er en mulighed for at trække sig, siger Carsten Ørting Andersen.

I september holdes den årlige høstfest og succeskriteriet er ikke, at alle deltager, men at dem, der måske ikke magter det i år, måske kan deltage næste år.

- Vi er nødt til at tilpasse rammerne til beboerne, ikke omvendt. Derfor er vi superglade for, at Københavns Kommune har valgt at investerer i bostedet og skabe de bedste forudsætninger for det gode liv for tilbuddets beboere, slutter Carsten Ørting Andersen.