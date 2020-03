Pårørende kan være med til bisættelser, uagtet de kommer i kirken eller ej. Det vil Bedemand Willers sikre. Ralf Willers har fundet en metode, hvorpå pårørende kan deltage via livestreaming. Foto: Jeanette Willers

Send til din ven. X Artiklen: Bedemand Willers kan livestreame Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bedemand Willers kan livestreame

Ugebladet Vestsjælland - 25. marts 2020 kl. 13:17 Af Fleur Sativa Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er altid svært, når et nært familiemedlem eller en ven afgår ved døden. Men forestil dig, hvis du samtidig ikke kan få lov til at sige ordentligt farvel.

Det er virkeligheden for mange pårørende, efter nye corona-regler kun tillader én person pr. fire kvadratmeter i kirken og maksimalt 50 i alt. det betyder at mange må blive hjemme. Men nu kan livestreaming af ceremonierne måske være løsningen.

Følg med fra sofaen - Det var faktisk en pårørende, der efterspurgte det. Han var i karantæne og kunne ikke deltage i sin egen mors bisættelse, og det var han naturligvis meget ked af, forklarer bedemand Ralf Willers.

Sammen med sin kone Jeanette Willers driver han familieforetagendet Bedemand Willers, som udfører begravelser og bisættelser i Slagelse, Kalundborg, Sorø og Holbæk Kommuner.

Her vil man nu - efter opfordring - tilbyde livestreaming for pårørende, der skal tage afsked med en kær.

- Først blev løsningen, at vi optog det hele på video, så den pårørende kunne se sin mors bisættelse senere. Men nu vil vi sende et link ud, så pårørende kan følge med direkte hjemme fra sofaen på deres computer, tablet eller mobiltelefon, forklarer Ralf Willers.

Nye restriktioner i kampen mod coronavirus betyder nemlig, at man ikke må samles mere end ti personer. Det gælder også i kirken, hvor begravelser og bisættelser dog er undtaget og afhænger af størrelsen på kirken.

Kirken er i øvrigt ikke åben pt. for andet end begravelser og bisættelser, nøddåb og nødbryllup.

Kun til de pårørende Der skal således være minimum fire kvadratmeter gulvareal per person. Men nogle kirker vælger uafhængigt af størrelsen at følge anbefalingen om ikke at samles mere end ti personer.

- Det sætter jo pårørende i en meget klemt situation. Hvem skal med? Og hvem skal ikke? Og hvordan beslutter man lige det? Ved at sende et link er der ingen begrænsning på, hvor mange der kan deltage. For coronavirus smitter ikke over en internetforbindelse, siger bedemand Ralf Willers.

Linket, som deles via en app, vil være personligt og kun sendes til de pårørende, det er aftalt med. Derudover vil det kun være selve ceremonien med præsten samt udbæring af kisten, der vil blive optaget og vist.

Ifølge bedemanden Ralf Willers vil løsningen aldrig kunne erstatte det fysiske fremmøde i kirken, når det sidste farvel skal siges. Men det vigtigste er trods alt at få muligheden for at sige farvel, siger han.

Kan blive fast tilbud - Afslutningen på et levet liv er meget vigtigt. Vi viser respekten for den afdøde ved at deltage i en begravelse eller en bisættelse. Men at sige farvel til en nær ven eller et familiemedlem er også en rigtig vigtig del af sorgbearbejdelsen hos de efterladte, forklarer han.

Derfor ser Ralf Willers gode muligheder for, at livestreaming af ceremonier kan blive et nyt og fast tilbud til pårørende under kirkelige begravelser og bisættelser.

Også når de nuværende restriktioner på grund af coronavirus ophører.

- Det her er en usædvanlig situation, der tvinger os til at tænke anderledes. Men vi oplever faktisk altid - også før coronavirus - situationer, hvor folk ikke kan deltage, selv om de ønsker det. Det kan være, at de er i udlandet og ikke kan nå hjem. Eller det kan være, at de er syge og af den grund ikke kan deltage i kirken, forklarer Ralf Willers.

- Langt de fleste pårørende vil gerne sige farvel, når nogen dør. Men der er altid nogen, der er forhindret. Og en begravelse eller bisættelse kan ikke gøres om. Men den nye teknologi kan jo løse det problem - også i fremtiden, slår bedemanden fast.

En løsning om livestreaming betinges af en godkendelse fra den enkelte præst, idet der skal optages under ceremonien.