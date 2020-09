Se billedserie Peter Frederiksen,tv, Bjarne Brix og formand Ib Skovlykke foran Niløse Skole, hvor beboerforeningen opstod i kølvandet på planerne om skolelukning. Foto: Charlotte Koefoed

Beboerforening med stor opbakning

Ugebladet Vestsjælland - 16. september 2020

Danmark er et foreningsland og alle byer, store og små, har masser af foreninger, hvor frivillige lægger mange timer i at gøre noget for andre. I Niløse, lidt nord for Dianalund, har beboerforeningen særdeles godt fat i medlemmerne, som møder talstærkt op, når der er arrangementer. Senest til udsætning af en træskulptur i byens gadekær, hvor omkring 80 borgere mødte op.

Niløse og omegns Beboerforening, i daglig tale NOOB, opstod i 1988 i kølvandet på Dianalund Kommunes planer om at flytte Niløse Skoles 6. og 7. klasser til Holbergskolen i Dianalund. Det endte, som bekendt, med at skolen lukkede, men det fællesskab og den kampånd, som skoleballaden havde affødt, levede videre i foreningen.

Helt fra starten havde en af aktiviteterne været fællesspisning og hver den første onsdag i måneden er der derfor liv og glade dage i Niløse Skole, som politikerne, som er plaster på såret fra skolelukningen, omdannede til et forenings- og kulturhus.

Det er også i skolens aula Bjarne Brix, Peter Frederiksen og formand Ib Skovlykke er mødt op for at fortælle om NOOB og det fællesskab, man har i foreningen.

- Vi har enorm god opbakning. Der er lige omkring 100 medlemmer og der dukker stort set altid omkring 80 op, griner Ib Skovlykke og han har ret.

Den fine trægedde blev i juli sat i gadekærret i silende regn, men det holdt ikke tilskuerne tilbage. Omkring 80 deltog. Privatfoto

Fremmødet er imponerende og det gælder ikke bare de populære fællesspisninger, som medlemmerne faktisk selv står for, men også alle de andre aktiviteter, NOOB laver.

Der er fastelavnsbanko, bustur i sensommeren, maling af huset i gadekæret, midsommerfesten i maj, juletræsfest, varme hveder og musik af Østerledvogterne til bededag, to årlige medlemsblade, påskebuffet og mange andre ting.

Vi tilpasser os - Vi har været gode til at tilpasse os medlemmernes ønsker. I mange år holdt vi høstfest, men da opbakningen faldt, droppede vi festen helt og lige nu er vi stadig i tænkeboksen om, hvad vi skal erstatte høstfesten med, fortæller Bjarne Brix.

Han er forholdsvis ny i NOOBs bestyrelse med blot 13 år på bagen, mens Ib Skovlykke og Peter Frederiksen for længst er holdt op med at tælle årene.

Også et lokalråd At det sociale er i højsædet er åbenlyst, for der er mange fester og fællesspisninger, hvor der ofte er foredrag eller underholdning med i købet. Men efter kommunesammenlægningen i 2007 har NOOB, på lige fod med andre lokalråd i Sorø Kommune, været med i fire årlige dialogmøder og har del i de puljepenge, kommune har afsat til lokalrådene.

- Jeg vil med det samme slå fast, at NOOB er upolitisk og at vi ikke som sådan blander os i andet end det, som kan gavne borgerne i vores område. Vi har et rigtig godt samarbejde med kommunen, slår Ib Skovlykke fast.

Folk møder talstærkt op til fællesspisning i NOOB. Ofte er der omkring 80 deltagere i Niløse gamle Skoles aula. Privatfoto

Sorø Kommune har afsat én million kroner til de 17 lokalråd, hvoraf de 400.000 fordeles blandt lokalrådene til drift. Den resterende del af puljen, 600.000 kroner, kan lokalrådene søge om til forskellige projekter.

- Vi har måske ikke været så gode til at søge de puljepenge, der er til rådighed, men vi tænker lidt på at søge til juletræstændingen, som er en helt ny tradition, der opstod sidste år, fortæller Ib Skovlykke.

Populære valgmøder At forholdet til politikerne er godt i Niløse, vidner de kommunale valgmøder om. NOOB har tradition for at huse et meget velbesøgt kommunalvalgsmøde, der altid ligger i forbindelse med en fællesspisning.

- Politikerne ringer selv i god tid for at sikre sig en plads i panelet, klukker Ib Skovlykke.

Selv om hovedfokus er på aktiviteter i foreningen, retter man blikket ud, hvor det giver mening. For eksempel angående det infohus, som blev stillet op af Naturpark Åsmosen i 2015 ved Vasebakkegården, der indtil ejerens død for nylig, også husede et lille fint museum, blandt andet med redskaber fra tørvegravningen i Åmosen.

- Det er et fantastisk lille formidlingshus, som ingen rigtig ser mere, så vi er i gang med at finde ud af, om vi kan få flyttet det. For eksempel i nærheden af busstoppestedet i Verup, siger Bjarne Brix.

Infohuset, som blev stillet op af Naturpark Åsmosen i 2015 ved Vasebakkegården, skal finde et nyt sted at stå. Det arbejder NOOB på. Foto: Charlotte Koefoed

Fællesspisning igen i oktober Corona og sommeren har lagt en dæmper på mange aktiviteter i NOOB, men sidst i juli blev et nyt tiltag søsat. Det var en skulpturdag ved gadekæret, hvor Peter Frederiksens flotte gedde, snittet i træ, blev placeret i gadekærret.

- Vi håber jo på, det er noget, vi kan gøre til en tradition, at mødes sidst i juli til en skulpturdag, siger Peter Frederiksen.

Første fællesspisning efter sommerferien har været afviklet, næste gang, der spises sammen, er onsdag den 7. oktober og så er der nyt på vej angående Niløse Skole, som man vil omdanne til et nøglehus på samme måde som borgerhuset i Dianalund, hvor man som medlem af huset, kan booke sig ind på en kalender på nettet.

- Det vil vi se frem til, for det gøre det lettere for alle brugere af skolen, slutter Ib Skovlykke.

Køkkehold Når der er fællesspisning i NOOB, laver et køkkenhold mad til alle deltagerne. Sidst på året planlægger man og sammensætter madholdene for det kommende år og det er et koncept, som fungerer upåklageligt. Der serveres alle slags mad, men topscorer på tilfredshedsbarometeret er de gode klassiske danske retter. Dog har man med stort velbehag smagt mange slags mad fra andre lande, for eksempel Mexico.

Prøvespisning NOOB er åben for alle, der bor eller har tilknytning til det tidligere skoledistrikt for Niløse Skole. Man er meget opmærksom på, at unge og nye tilflyttere til Niløse og omegn, bliver informeret om NOOBs virke og man er velkommen til at komme til en prøvespisning. Her skal man kontakte Ole Thomsen.