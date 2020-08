Arbejdet fortsætter trods corona

Dog fik man en amputeret udgave af grundlovsdag, hvor man i stedet for at holde flagfest, taler, hygge ved bordene og kåring af årets borger, delte juice ud fra naturlegepladsen.

- Det fungerede faktisk meget fint og vi fik hilst på hinanden i byen, som vi plejer. For vi kan jo godt lide at hilse på hinanden her i byen, siger Ingse Rasmussen.