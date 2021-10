Anja Lovén kommer til Gørlev og holder foredrag i Den gamle Sukkerfabrik den 3. november.

Send til din ven. X Artiklen: Anja Lovén kommer til Gørlev Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anja Lovén kommer til Gørlev

Ugebladet Vestsjælland - 24. oktober 2021 kl. 17:44 Af Charlotte Koefoed Kontakt redaktionen

Høng

Gørlev: På foranledning af Luve Smykker & Ure kommer Anja Lovén til Gørlev. Det sker i forbindelse med et nyt smykkekoncept i butikken, som netop støtter Anjas store arbejde, som man får mulighed for at høre meget mere om.

Nordjyske Anja blev verdenskendt som "heksebørnenes mor", da billedet af hende og et lille udmagret nigeriansk heksebarn, gik viralt i 2016. Lige siden har hun arbejdet for at redde heksebørn i Nigeria og givet dem nyt håb og en tryg fremtid.

Nu har man muligheden for at høre Anjas gribende fortælling om sit nødhjælpsarbejde, om overtroen i Nigeria, og om det liv, som bliver budt heksebørnene. I Anjas foredrag vil hun også inspirere til at træffe valg, der er baseret på følelserne i hjertet, til at tage utraditionelle veje i karrieren og gøre de ting, som man er absolut bedst til.

Indehaver af Luve Smykker & Ure, Jane Niemann, fortæller, at det er lanceringen af et nyt smykkekoncept, som netop støtter Anja Lovéns arbejde, der giver butikken muligheden for at afholde foredraget med Anja Lovén i Gørlev.

- Vi er rigtig stolte af, at kunne invitere til foredrag med Anja her i byen og vi glæder os rigtig meget til at samle byens borgere, siger Jane Niemann.

Også Anja Lovén glæder sig til at besøge Gørlev og er beæret over den store lokale opbakning. Og så er hun meget taknemmelig for det samarbejde, der kommer til at have stor betydning for hendes nødhjælpsorganisation "Land of Hope".

- Jeg sætter stor pris på Land og Hope's samarbejde med Nordahl Jewellery, hvor vi er garanteret en stor halvårlig donation de næste tre år. Det betyder, at vi fortsat kan redde liv og give børnene en sikker fremtid, siger Anja Lovén.

Foredraget holdes på Sukkerfabrikken - Algade 2D i Gørlev, onsdag den 3. november fra klokken 19 til 21. Inkluderet i billetprisen er en goodiebag, der indeholder et unisex armbånd i sort læder med et sølvled med teksten "Hope". Armbåndet er fra Nordahl Jewellery's nye smykkekoncept, "This is my life", derstøtter Land of Hope og Anja Lovéns arbejde med at redde de såkaldte heksebørn fra udstødelse, tortur og død.