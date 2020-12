Andreas Norbjerg

Den kristne kerne - ubetinget. Julen kan være en svær tid i forhold til minder og personer, som man savner, eller som man af sociale hensyn er nødt til at være sammen med. Men det, som gør julen til noget unikt, er budskabet om, at der er mening med galskaben så at sige - at der er mening med livet på godt og ondt, fordi vi er skabt af en kærlig skaber, der vil os i så høj grad, at Han rakte ud til os en vinternat for længe siden og lod sin egen Søn føde. Elendighed og nød på denne jord er ikke forsvunden, men forvunden, som Grundtvig specifikt skriver i salmen "Et barn er født i Bethlehem. Dvs. den er overvundet i den forstand, at Gud i kraft af Jesu fødsel, liv og opstandelse viste sig stærkere end alle de livshæmmende og livsødelæggende kræfter. Alt det bærer julen i sin kerne vidnesbyrd om, og derfor er den så fantastisk, uanset hvad der måtte være på spil i ens eget liv.