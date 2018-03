Se billedserie 260 forskellige slags slik, alt sammen sat fint op efter kategorier og nemt at finde har Hilmi Charif linet op i Candy World i Dianalund Centret. Foto: Charlotte Koefoed

Send til din ven. X Artiklen: Alt godt til den søde tand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Alt godt til den søde tand

Ugebladet Vestsjælland - 24. marts 2018 kl. 07:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Slik i lange baner. Stringente reoler med slikkasser fyldt med alskens lækkerier, vingummi, surt og sødt, lakridser, karameller, fudge, chokolader og meget mere står fint og ryddeligt ved siden af hinanden i Candy World, som Hilmi Charif er indehaver af.

Den herboende libaneser har mange års erfaring inden for branchen og sidste år i juni åbnede han Candy World i Dianalund Centret.

- Jeg har tidligere boet 17 år i Holbæk og nu 10 år her i Dianalund. Nu har butikken været åben otte måneder og vi er klar med et par nyheder, fortæller Hilmi Charif.

Han har nemlig investeret i Scoop slush ice, hvor han præsenterer mellem fem og ti varianter som for eksempel Jolly Cola, æble, jordbær, tropical og andre varianter.

Istiden nærmer sig

Den anden nyhed i den ellers velassorteret butik, er is. Kugle-is fra Frisco, hvor der pt er 12 forskellige slags is at vælge imellem.

- Så mangler vi bare, at det bliver lidt varmere, så begynder folk at spørge efter is, griner Hilmi Charif.

Han laver vafler og bananasplit og har man lyst, kan man sidde ude på torvet så snart vejret tillader det.

- Jeg har købt borde og stole, så man kan sidde ude og nyde sin is eller hvad man nu har lyst til. For eksempel en Candy World vaffel med seks kugler, flødebolle, guf og flødeskum, siger Hilmi Charif.

Ud over de mange slikvarianter, is, chips og andet godt, byder Candy World også på et udvalg af nødder og tørrede frugter.