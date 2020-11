Alt faldt på plads - og nu står briksen endelig klar

Theresa Fischer bor på Holbergsvej 45 i Dianalund og har det godt - faktisk supergodt: Hun og hendes mand er for kort tid siden flyttet ind i et dejligt hus med smukt udsigt over marker. Og på 1. salen er indrettet en klinik, hvor hun kan udøve sit »nye« fag, kranio-sakral terapi, en terapiform, som hun har dyret i åresvis, men som hun netop denne sommer endelig har fået uddannelsesbevis i.